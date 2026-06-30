La familia de Ander S.T., el joven fallecido en Santurtzi tras ser detenido por la Policía Local, llevará el caso a los tribunales. Según ha podido saber EITB, sus familiares consideran que su muerte “se podía haber evitado” y la vinculan con el periodo de detención.

Aunque según el certificado de defunción emitido por el Hospital de Cruces falleció por un golpe de calor, la familia considera que su fallecimiento no se habría producido de no haberse dado las circunstancias que rodearon a su detención. Según denuncian, permaneció detenido más de una hora al sol durante una jornada en la que se registraron más de 40 grados.

Los hechos

Según indicaron desde el Ayuntamiento de Santurtzi, los hechos se produjeron el pasado 22 de junio. Ander S. T. llamó al timbre de la comisaría y, acto seguido, echó a correr. Poco después, arrebató un bastón a una persona mayor que a esa hora transitaba por la calle José Miguel de Barandiaran.

La persona mayor cayó al suelo, y fue entonces cuando los agentes de la Policía Local de Santurtzi iniciaron una persecución a pie para tratar de frenar al joven de 29 años, que padecía problemas psicológicos.

La persecución finalizó en la calle Cervantes, a unos 200 metros de la comisaría de la Policía Local. Allí, Ander fue reducido entre tres agentes, para lo que “se utilizó una pistola táser”. Posteriormente, acudió hasta el lugar una ambulancia a solicitud de la Policía Local para trasladar al detenido al Hospital de Cruces . Ander S. T. murió allí dos días después.