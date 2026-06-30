Polémica con la PAU
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Abogado de los estudiantes afectados: “Los ‘ceros’ son un poquito sospechosos; muchos tienen perfiles acreditados”

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Euskaraz irakurri: Ikasleen abokatua: “Zeroak apur bat susmagarriak dira; askok hizkuntza-maila egiaztatua dute”
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Iñaki Picaza, el abogado de los alumnos que han recurrido el examen de euskera de la PAU por sus bajas notas, ha indicado que los jóvenes han recurrido porque “el haber sacado un 0 es un poquito sospechoso”. “Están recurriendo chavales que tienen perfiles lingüísticos acreditados”, ha expresado.  

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Bengoetxea (EHU): “Estamos buscando una fórmula que no suponga un privilegio para los alumnos que han recurrido y que no vulnere el principio de igualdad”

El rector de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) Joxe Ramon Bengoetxea ha señalado en Radio Euskadi que las medidas cautelarísimas adoptadas en favor de los alumnos que recurrieron el examen de euskera supone un quebradero de cabeza para la universidad. “Estamos buscando una fórmula que no suponga un privilegio para los alumnos que han recurrido”, ha indicado.

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