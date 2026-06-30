El rector de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) Joxe Ramon Bengoetxea ha señalado en Radio Euskadi que las medidas cautelarísimas adoptadas en favor de los alumnos que recurrieron el examen de euskera supone un quebradero de cabeza para la universidad. “Estamos buscando una fórmula que no suponga un privilegio para los alumnos que han recurrido”, ha indicado.