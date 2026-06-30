UNIBERTSITATERA SARTZEKO PROBEN POLEMIKA

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Ikasleen abokatua: “Zeroak apur bat susmagarriak dira; askok hizkuntza-maila egiaztatua dute”

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18:00 - 20:00

Zeroen auziko protestetan erakutsitako kartel baten irudia.

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EITB

Azken eguneratzea

Unibertsitatera Sartzeko Probako (USaP) euskarako azterketan nota baxuak jaso dituztelako helegitea aurkeztu duten ikasleen abokatuak, Iñaki Picazak, adierazi du gazteek helegitea jarri dutela, “zero ateratzea apur bat susmagarria delako”. Gainera, hau nabarmendu du: “Helegitea aurkezten ari diren gazte askok hizkuntza-eskakizunak egiaztatuta dituzte”.

Euskara EHU Eusko Jaurlaritza Gizartea

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18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bengoetxea (EHU): "Errekurtsoa jarri duten ikasleentzat pribilegioa ez den eta berdintasun-printzipioa urratzen ez duen formula bat bilatzen ari gara"

Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) errektore Joxerramon Bengoetxeak Radio Euskadin adierazi duenez, euskara azterketa errekurritu zuten ikasleen alde hartutako kautelazko neurriak buruhaustea dakarkio Unibertsitateari. "Errekurtsoa jarri duten ikasleentzat pribilegioa ez den formula baten bila gabiltza", adierazi du.

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