Nacen los perfiles asimétricos de euskera (A2/B1, B1/B2, B2/C1…): ¿Qué son y cómo se podrán acreditar?

El sistema de acreditación del euskera vivirá una pequeña revolución este otoño. El Consejo de Gobierno del Ejecutivo vasco ha aprobado hoy el nuevo modelo de acreditación del conocimiento del euskera, que entrará en vigor a partir de la convocatoria de octubre. Su principal novedad es que, por primera vez, se ofrecerán acreditaciones asimétricas.

Esta novedad permitirá acreditar distintos niveles de competencia en función de las habilidades lingüísticas, ampliando las posibilidades que existían hasta ahora.

Un nuevo sistema

Conviene recordar que, hasta la fecha, para obtener una acreditación de nivel (A2, B1, B2, C1 y C2, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas) era necesario acreditar el mismo nivel en las cuatro destrezas: comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión escrita y expresión oral. Este ha sido el sistema habitual tanto para la acreditación del euskera, y ha venido ocurriendo lo mismo para acreditar otros idiomas.

Sin embargo, hace ya más de dos décadas que los especialistas comenzaron a cuestionar la idea de que una persona deba tener el mismo nivel en todas las competencias lingüísticas. El concepto de asimetría, plenamente compatible con el Marco Común Europeo de Referencia, ha ido ganando peso y, a partir de este otoño, se incorporará también al sistema de acreditación del euskera.

Desde octubre, las acreditaciones asimétricas permitirán reconocer distintos niveles entre las competencias escritas y orales, sin exigir que todas ellas se acrediten al mismo nivel. De este modo, si una persona tiene un nivel diferente en las destrezas escritas y orales, esa realidad podrá reflejarse de forma más precisa.

Por ejemplo, una persona podrá acreditar un nivel B1 en comprensión lectora y expresión escrita, y un nivel B2 en comprensión auditiva y expresión oral.

Las acreditaciones que se ofrecerán

En una primera fase se ofrecerán las siguientes acreditaciones: A2/B1 (A2 en comprensión lectora y expresión escrita, y B1 en comprensión auditiva y expresión oral); B1/B2 (B1 en comprensión lectora y expresión escrita, y B2 en comprensión auditiva y expresión oral); B2/C1 (B2 en comprensión lectora y expresión escrita, y C1 en comprensión auditiva y expresión oral); y C2/C1 (C2 en comprensión lectora y expresión escrita, y C1 en comprensión auditiva y expresión oral).

Según ha explicado el Gobierno Vasco, "este nuevo sistema parte de una idea clara: no todas las personas desarrollan sus competencias lingüísticas de la misma manera y el sistema de acreditación debe responder a esa realidad".

Acreditaciones parciales

Junto a ello, se generalizarán también las acreditaciones parciales, un sistema adaptado a personas con discapacidad. El Gobierno Vasco permitirá acceder a esta modalidad cuando una discapacidad impida desarrollar o acreditar una determinada competencia lingüística. En esos casos, será posible acreditar únicamente las competencias escritas o las orales.

Así, una persona con discapacidad auditiva que no pueda ser evaluada en comprensión auditiva podrá acreditar sus competencias escritas. Del mismo modo, quienes, debido a otras discapacidades o necesidades especiales, no puedan ser evaluados en una destreza concreta, podrán acreditar las competencias que sí puedan demostrar, ya sean escritas u orales.

"El objetivo de esta medida es hacer más accesible la acreditación del euskera y garantizar que todas las personas puedan ver reconocidas sus capacidades", han señalado desde el Gobierno Vasco.

De este modo, además de las acreditaciones tradicionales, quienes superen las pruebas recibirán un certificado en el que constarán las competencias acreditadas. En el caso de las acreditaciones asimétricas, el documento recogerá el nivel obtenido en comprensión lectora y expresión escrita, así como el acreditado en comprensión auditiva y expresión oral.