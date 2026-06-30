Nacen los perfiles asimétricos de euskera (A2/B1, B1/B2, B2/C1…): ¿Qué son y cómo se podrán acreditar?
El Gobierno Vasco pondrá en marcha en octubre un nuevo modelo que incluye la posibilidad de acreditar distintos niveles de competencia en función de las habilidades lingüísticas.
El sistema de acreditación del euskera vivirá una pequeña revolución este otoño. El Consejo de Gobierno del Ejecutivo vasco ha aprobado hoy el nuevo modelo de acreditación del conocimiento del euskera, que entrará en vigor a partir de la convocatoria de octubre. Su principal novedad es que, por primera vez, se ofrecerán acreditaciones asimétricas.
Esta novedad permitirá acreditar distintos niveles de competencia en función de las habilidades lingüísticas, ampliando las posibilidades que existían hasta ahora.
Un nuevo sistema
Conviene recordar que, hasta la fecha, para obtener una acreditación de nivel (A2, B1, B2, C1 y C2, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas) era necesario acreditar el mismo nivel en las cuatro destrezas: comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión escrita y expresión oral. Este ha sido el sistema habitual tanto para la acreditación del euskera, y ha venido ocurriendo lo mismo para acreditar otros idiomas.
Sin embargo, hace ya más de dos décadas que los especialistas comenzaron a cuestionar la idea de que una persona deba tener el mismo nivel en todas las competencias lingüísticas. El concepto de asimetría, plenamente compatible con el Marco Común Europeo de Referencia, ha ido ganando peso y, a partir de este otoño, se incorporará también al sistema de acreditación del euskera.
Desde octubre, las acreditaciones asimétricas permitirán reconocer distintos niveles entre las competencias escritas y orales, sin exigir que todas ellas se acrediten al mismo nivel. De este modo, si una persona tiene un nivel diferente en las destrezas escritas y orales, esa realidad podrá reflejarse de forma más precisa.
Por ejemplo, una persona podrá acreditar un nivel B1 en comprensión lectora y expresión escrita, y un nivel B2 en comprensión auditiva y expresión oral.
Las acreditaciones que se ofrecerán
En una primera fase se ofrecerán las siguientes acreditaciones: A2/B1 (A2 en comprensión lectora y expresión escrita, y B1 en comprensión auditiva y expresión oral); B1/B2 (B1 en comprensión lectora y expresión escrita, y B2 en comprensión auditiva y expresión oral); B2/C1 (B2 en comprensión lectora y expresión escrita, y C1 en comprensión auditiva y expresión oral); y C2/C1 (C2 en comprensión lectora y expresión escrita, y C1 en comprensión auditiva y expresión oral).
Según ha explicado el Gobierno Vasco, "este nuevo sistema parte de una idea clara: no todas las personas desarrollan sus competencias lingüísticas de la misma manera y el sistema de acreditación debe responder a esa realidad".
Acreditaciones parciales
Junto a ello, se generalizarán también las acreditaciones parciales, un sistema adaptado a personas con discapacidad. El Gobierno Vasco permitirá acceder a esta modalidad cuando una discapacidad impida desarrollar o acreditar una determinada competencia lingüística. En esos casos, será posible acreditar únicamente las competencias escritas o las orales.
Así, una persona con discapacidad auditiva que no pueda ser evaluada en comprensión auditiva podrá acreditar sus competencias escritas. Del mismo modo, quienes, debido a otras discapacidades o necesidades especiales, no puedan ser evaluados en una destreza concreta, podrán acreditar las competencias que sí puedan demostrar, ya sean escritas u orales.
"El objetivo de esta medida es hacer más accesible la acreditación del euskera y garantizar que todas las personas puedan ver reconocidas sus capacidades", han señalado desde el Gobierno Vasco.
De este modo, además de las acreditaciones tradicionales, quienes superen las pruebas recibirán un certificado en el que constarán las competencias acreditadas. En el caso de las acreditaciones asimétricas, el documento recogerá el nivel obtenido en comprensión lectora y expresión escrita, así como el acreditado en comprensión auditiva y expresión oral.
Te puede interesar
Los campamentos de verano tendrán un delegado de protección a la infancia y más monitores por menores
El Gobierno Vasco ha aprobado el decreto de actividades de ocio educativo y tiempo libre en el que establece más requisitos a los campamentos de verano.
La EHU se reunirá con el Gobierno Vasco para consensuar cómo acatar la resolución judicial sobre los ceros
El Gobierno Vasco pide este martes a la EHU que valore una ampliación provisional de plazas para el curso 2026-2027.
Abogado de los estudiantes afectados: “Los ‘ceros’ son un poquito sospechosos; muchos tienen perfiles acreditados”
Iñaki Picaza, el abogado de los alumnos que han recurrido el examen de euskera de la PAU por sus bajas notas, ha indicado que los jóvenes han recurrido porque “el haber sacado un 0 es un poquito sospechoso”. “Están recurriendo chavales que tienen perfiles lingüísticos acreditados”, ha expresado.
Irun vive su gran día de fiestas dividido en dos alardes, el público e igualitario y el tradicional
La 'arrancada' del Alarde Tradicional se ha celebrado a las 07:40 horas. Las compañías del Alarde Público e Igualitario han comenzado su desfile a las 10:20 horas, casi tres horas más tarde, desde la Plaza Urdanibia.
Madres de Bernedo: “No denunciamos una ideología, sino unos hechos; pedimos que se escuche a nuestras hijas”
Las madres de las niñas víctimas de delitos contra la libertad sexual en el udaleku de Bernedo reclaman medidas para que ninguna familia pase lo mismo.
Bengoetxea (EHU): “Estamos buscando una fórmula que no suponga un privilegio para los alumnos que han recurrido y que no vulnere el principio de igualdad”
El rector de la Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) Joxe Ramon Bengoetxea ha señalado en Radio Euskadi que las medidas cautelarísimas adoptadas en favor de los alumnos que recurrieron el examen de euskera supone un quebradero de cabeza para la universidad. “Estamos buscando una fórmula que no suponga un privilegio para los alumnos que han recurrido”, ha indicado.
Los tribunales exigen a la EHU que garantice la reserva de plaza a los alumnos afectados por los ceros en euskera
El Tribunal de Instancia de Bilbao oficiará a la EHU, que se ha opuesto a las medidas provisionales, y en su caso a la Administración educativa competente para la efectividad inmediata de las mismas.
Será noticia: Alarde de Irun, fin del plazo de prematricula de la EHU y regularización de inmigrantes
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Retenciones en la BI-10 a su paso por Bilbao por un accidente en sentido San Sebastián
Un vehículo ha salido de la calzada y una persona ha resultado herida. A consecuencia del accidente se han cortado dos de los tres carriles, registrándose colas de hasta tres kilómetros.