Azterketen inguruko polemika

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Bengoetxea (EHU): "Errekurtsoa jarri duten ikasleentzat pribilegioa ez den eta berdintasun-printzipioa urratzen ez duen formula bat bilatzen ari gara"

Iragarkia
18:00 - 20:00
Jose Ramon Bengoetxea, EHUko errektorea
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EITB

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Euskal Herriko Unibertsitateko (EHU) errektore Joxe Ramon Bengoetxeak Radio Euskadin adierazi duenez, euskara azterketa errekurritu zuten ikasleen alde hartutako kautelazko neurriak buruhaustea dira unibertsitatearentzat.  "Errekurtsoa jarri duten ikasleentzat pribilegioa ez den formula baten bila gabiltza", adierazi du.

EHU Euskara Gizartea

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