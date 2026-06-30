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Detenidos dos hombres de 17 y 24 años por intento de homicidio tras herir gravemente a un menor en Beasain

La Ertzaintza fue alertada a media tarde del domingo de una pelea en la que se vieron implicadas varias personas y en la que un menor resultó herido con una fuerte contusión en la cabeza.
(Foto de ARCHIVO) Ertzaintza REMITIDA / HANDOUT por DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 02/11/2025
Un agente de la Ertzaintza, en una imagen de archivo. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: 17 eta 24 urteko bi gizon atxilotu dituzte hilketa saiakera leporatuta, Beasainen adingabe bat larri zauritu ostean
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EITB

Última actualización

Dos varones de 17 y 24 años han sido detenidos como autores de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa tras herir de gravedad a un menor en Beasain.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, los arrestos son el resultado de una investigación puesta en marcha en relación con una agresión perpetrada a un menor de edad el pasado domingo en la citada localidad guipuzcoana. Como consecuencia de las lesiones que le causaron, la víctima permanece ingresada en un centro hospitalario.

Al parecer, la Ertzaintza fue alertada de una pelea con varias con varias personas implicadas a media tarde del domingo. De inmediato, varias dotaciones se desplazaron al lugar de los hechos, donde localizaron al menor con una fuerte contusión en la cabeza. 

En las horas siguientes a la agresión, se detuvo al joven de 17 años por su supuesta implicación, quedando a disposición de la fiscalía de menores

El segundo arresto ha tenido lugar este martes. Una vez finalizadas las diligencias pertinentes en dependencias policiales este será presentado ante el juez. 

Titulares de Hoy Gipuzkoa Beasain Ertzaintza Sociedad

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