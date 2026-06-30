Dos varones de 17 y 24 años han sido detenidos como autores de un presunto delito de homicidio en grado de tentativa tras herir de gravedad a un menor en Beasain.

Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, los arrestos son el resultado de una investigación puesta en marcha en relación con una agresión perpetrada a un menor de edad el pasado domingo en la citada localidad guipuzcoana. Como consecuencia de las lesiones que le causaron, la víctima permanece ingresada en un centro hospitalario.

Al parecer, la Ertzaintza fue alertada de una pelea con varias con varias personas implicadas a media tarde del domingo. De inmediato, varias dotaciones se desplazaron al lugar de los hechos, donde localizaron al menor con una fuerte contusión en la cabeza.

En las horas siguientes a la agresión, se detuvo al joven de 17 años por su supuesta implicación, quedando a disposición de la fiscalía de menores.

El segundo arresto ha tenido lugar este martes. Una vez finalizadas las diligencias pertinentes en dependencias policiales este será presentado ante el juez.