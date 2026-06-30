La plaza Federico Moyua de Bilbao pasa a llamarse Plaza Elíptica desde este miércoles

La plaza Federico Moyúa de Bilbao pasará a llamarse Plaza Elíptica desde este miércoles, 1 de julio, tras casi nueve décadas llevando el nombre del alcalde de la Villa nombrado en 1924 bajo la dictadura de Miguel Primo de Rivera.



El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y la concejala de Euskera, Atención y Participación Ciudadana, Agenda 2030 e Internacional, Eider Inuntziaga, han anunciado hoy el cambio de plazas identificativas de la Plaza Elíptica, que entrará en vigor este miércoles.



Los cambios de placas rotuladas de vía urbana quedarán realizados este miércoles, mientras que el resto de las señalizaciones viarias, turísticas o similares se irán actualizando según determinen los servicios municipales o entidades correspondientes.



La nueva denominación, ha detallado el alcalde, tiene que ver con la memoria histórica. En ese sentido, ha señalado que el alcalde Federico Moyúa "fue una persona vinculada con dos dictaduras", ya que fue nombrado alcalde en 1924 bajo la dictadura de Miguel Primo de Rivera, "quitando a un alcalde democráticamente elegido como fue Ernesto Ercoreca".



Metro Bilbao se adaptará "poco a poco"

Por otro lado, Aburto ha indicado que Metro Bilbao irá "poco a poco" también realizando la adaptación de su estación de Moyua a la nueva denominación de la plaza. Al suburbano, ha señalado, "les supone un coste añadido, por eso se va a hacer en un proceso y no se va a hacer de inmediato mañana todo el cambio".

