La plaza Federico Moyua de Bilbao pasa a llamarse Plaza Elíptica desde este miércoles
El Ayuntamiento sustituirá las cuatro placas de la plaza, mientras que Metro Bilbao adaptará de forma progresiva la señalización de la estación y el resto de su red. El cambio de nombre se enmarca en la normativa de memoria histórica.
La plaza Federico Moyúa de Bilbao pasará a llamarse Plaza Elíptica desde este miércoles, 1 de julio, tras casi nueve décadas llevando el nombre del alcalde de la Villa nombrado en 1924 bajo la dictadura de Miguel Primo de Rivera.
El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, y la concejala de Euskera, Atención y Participación Ciudadana, Agenda 2030 e Internacional, Eider Inuntziaga, han anunciado hoy el cambio de plazas identificativas de la Plaza Elíptica, que entrará en vigor este miércoles.
Los cambios de placas rotuladas de vía urbana quedarán realizados este miércoles, mientras que el resto de las señalizaciones viarias, turísticas o similares se irán actualizando según determinen los servicios municipales o entidades correspondientes.
La nueva denominación, ha detallado el alcalde, tiene que ver con la memoria histórica. En ese sentido, ha señalado que el alcalde Federico Moyúa "fue una persona vinculada con dos dictaduras", ya que fue nombrado alcalde en 1924 bajo la dictadura de Miguel Primo de Rivera, "quitando a un alcalde democráticamente elegido como fue Ernesto Ercoreca".
Metro Bilbao se adaptará "poco a poco"
Por otro lado, Aburto ha indicado que Metro Bilbao irá "poco a poco" también realizando la adaptación de su estación de Moyua a la nueva denominación de la plaza. Al suburbano, ha señalado, "les supone un coste añadido, por eso se va a hacer en un proceso y no se va a hacer de inmediato mañana todo el cambio".
Te puede interesar
Detenidos dos hombres de 17 y 24 años por intento de homicidio tras herir gravemente a un menor en Beasain
La Ertzaintza fue alertada a media tarde del domingo de una pelea en la que se vieron implicadas varias personas y en la que un menor resultó herido con una fuerte contusión en la cabeza.
Euskalgintzaren Kontseilua denuncia que "la ofensiva contra el euskera ha dado el salto al ámbito educativo"
En protesta por lo ocurrido con el examen de euskera de la prueba de la PAU y las decisiones judiciales adoptadas con posterioridad, Kontseilua ha convocado concentraciones el próximo viernes en los tres campus de la CAV bajo el lema 'Justizia euskararentzat, euskara guztiontzat'.
La EHU ampliará el número de plazas para garantizar el principio de igualdad y dar cumplimiento a las resoluciones judiciales
El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, ha anunciado que el Gobierno Vasco autorizará la ampliación de plazas de forma provisional en los grados afectados para que la decisión judicial no perjudique al resto del alumnado.
El Índice de Igualdad de Género en Euskadi se sitúa en 66 puntos sobre 100, casi 5 por debajo del índice estatal
Según los datos publicados este martes por Eustat, ellas siguen haciendo más en casa y ganando menos dinero.
La familia del joven fallecido tras ser detenido en Santurtzi llevará el caso a los tribunales
Sus familiares consideran que su muerte “se podía haber evitado” y la vinculan con el periodo de detención, según ha podido saber EITB.
Los campamentos de verano tendrán un delegado de protección a la infancia y más monitores por menores
El Gobierno Vasco ha aprobado el decreto de actividades de ocio educativo y tiempo libre en el que establece más requisitos a los campamentos de verano.
La EHU se reunirá con el Gobierno Vasco para consensuar cómo acatar la resolución judicial sobre los ceros
El Gobierno Vasco pide este martes a la EHU que valore una ampliación provisional de plazas para el curso 2026-2027.
Abogado de los estudiantes afectados: “Los ‘ceros’ son un poquito sospechosos; muchos tienen perfiles acreditados”
Iñaki Picaza, el abogado de los alumnos que han recurrido el examen de euskera de la PAU por sus bajas notas, ha indicado que los jóvenes han recurrido porque “el haber sacado un 0 es un poquito sospechoso”. “Están recurriendo chavales que tienen perfiles lingüísticos acreditados”, ha expresado.
Nacen los perfiles asimétricos de euskera (A2/B1, B1/B2, B2/C1…): ¿Qué son y cómo se podrán acreditar?
El Gobierno Vasco pondrá en marcha en octubre un nuevo modelo que incluye la posibilidad de acreditar distintos niveles de competencia en función de las habilidades lingüísticas.