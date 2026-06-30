MEMORIA HISTORIKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Bilboko Federico Moyua plazak Plaza Eliptikoa izena hartuko du

Udalak asteazken honetan jarriko ditu  izen berria daramaten lau plaka plazan. Metro Bilbaok, berriz, pixkanaka egokituko ditu seinaleak eta kartelak. 

aburto plaza eliptikoa
Juan Maria Aburto eta Eider Inuntziaga, gaur, Bilbon. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Memoria historikoaren izenean, Bilboko Federico Moyua plazak Plaza Eliptikoa izena hartuko du asteazken honetatik aurrera. Miguel Primo de Riveraren diktadurapean jarri zioten plazari Federico Moyua orduko alkatearen izena 1937an. 

Juan Mari Aburto Bilboko alkateak eta Eider Inuntziaga Euskara, Arreta eta Herritarren Partaidetza, Agenda 2030 eta Nazioarteko zinegotziak agerraldia egin dute goizean plazan bertan, aldaketaren berri emateko.

Alkateak esan duenez, izen berria daramaten plakak asteazken honetan bertan jarriko dira, eta gainerako bideetako, esku-orrietako edo antzeko seinaleak, berriz, udal-zerbitzuek edo dagozkien erakundeek zehaztutakoaren arabera eguneratuko dira.

Federico Moyua alkatea "bi diktadurarekin lotutako pertsona" izan zela gogoratu du Aburtok. "Miguel Primo de Riveraren diktadurapean alkate izendatu zuten, demokratikoki aukeratutako alkate bat kenduta, Ernesto Ercoreca, hain zuzen ere", azaldu du. 

Metro Bilbao "pixkanaka" egokituko da 

Bestalde,  udal ordezkariek adierazi du Metro Bilbaok "pixkanaka" egingo dituela izen aldaketak, Moyuako geltokian zein sare osoko seinale eta errotulazioetan. 

Eguneko Titularrak Bilbo Bilboko Udala Bizkaia Memoria Historikoa Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X