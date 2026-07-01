Klima-aldaketa
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Mundu osoko itsas azalaren tenperaturek errekorrak hautsi dituzte, Copernicusen arabera

Copernicusen Klima Aldaketaren Zerbitzuak adierazi duenez, egoerak "muturreko prezipitazioak eta uholdeak izateko arriskua areagotzen du".

SAN SEBASTIÁN, 24/06/2026.- Varias personas descansan a la sombra junto a la bahía de La Concha de San Sebastián este miércoles, en el que la Agencia Estatal de Meteorología ha hecho un balance del tiempo que ha hecho en primavera en el País Vasco y expone el pronóstico de la Aemet para este verano. EFE/Javier Etxezarreta

Donostiako Kontxako Badiaren irudia. Argazkia: Javier Etxezarreta

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Agencias | EITB

Azken eguneratzea

Mundu osoko itsasoaren gainazaleko tenperaturek 2023an eta 2024an urte sasoi honetan neurtutako errekor mailak gainditu dituzte, asteazken honetan baieztatu dutenez bai Copernicusen Klima Aldaketaren Zerbitzuak (C3S) bai Itsas Zaintzarako Zerbitzuak (CMEMS).

Zehazki, C3Sk ekainaren 21ean 20,86 ºC neurtu zituen, 2023an eta 2024an data berean erregistratutako 20,83 ºC-en gainetik. Bestalde, CMEMSek 21 ºC neurtu zituen egun berean, eta aurreko bi urteetako errekorra gainditu zuen (+ 0,1 ºC).

Copernicusen datuen arabera, tenperaturek urte sasoi honetarako errekor berriak ezartzea “adierazgarria” bada ere, egoera hori bat dator El Niño fenomenoaren hasierarekin eta aurreko hilabeteetan Ipar Pazifikoan itsasoaren gainazalean neurtutako tenperatura errekorrekin. “Ikusteko dago igoera hori aldi baterakoa den ala datozen hilabeteetako baldintzen adierazle den”, adierazi du erakundeak.

"Ondorio zabalak"

Hala ere, Copernicusek gogorarazi du itsas azalaren tenperatura globalak azken aldiz urte sasoi honetako errekor mailak 2024ko ekainean lortu zituenean, El Niño-Hegoaldeko Oszilazioa neutraltasun egoerara itzultzen ari zela, 2023ko udaberrian hasitako El Niño gertakariaren ondoren. Horregatik, ozeanoa epelago egoteak “ondorio zabalak” izan ditzakeela ohartarazi du.

“Ozeanoetako tenperatura igotzen denean, atmosfera bero mantentzen dute denbora luzeagoz, ekaitzei energia gehiago ematen diete eta lurrunketa handitzen dute. Horren ondorioz, prezipitazio bortitzak eta uholdeak izateko arriskua areagotzen da. Gainera, ozeanoak berotzeak itsas maila igotzea eta izotza urtzea bizkortzen ditu, eta itsas ekosistemei presio handiagoa eragiten die”, nabarmendu du.

Tenperatura altuak ozeanoetan

Era berean, azaldu du itsasoaren gainazaleko tenperatura igotzeak bero-bolada maizago eta biziagoak eragiten dituztela. Ozeanoetako ohiz kanpoko beroaldi horiek ekosistemak eta arrantza aldatzen dituzte, kostaldeko ekonomiei kalte egiten diete, eta inguruko lehorreko eremuetan muturreko beroaldiak areagotu ditzakete.

Azkenik, Copernicusek gogorarazi du El Niño fenomenoa atmosferako bero-iturri dela; horrek munduko batez besteko tenperatura handitzen du eta planeta osoko eguraldi-ereduak aldatzen ditu.

Klima Aldaketa Eguraldia Gizartea

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