Ya se conocen las dos personas que lanzarán el chupinazo de San Fermín 2026: serán el subdirector de Urgencias de Navarra, Clint Jean Louis, y la enfermera de la UVI móvil de Tafalla Araceli Sergio las personas encargadas de dar el pistoletazo de salida a los sanfermines.



Lo ha confirmado en una nota el Gobierno de Navarra, después de que hace dos semanas la ciudadanía de Pamplona eligiera a la Subdirección de Urgencias de Navarra para lanzar el chupinazo, por lo que solo quedaba determinar quiénes iban a ser las personas encargadas de hacerlo.



Clint Jean Louis Fernández ha sido designado como representante institucional de la subdirección que dirige desde 2023. Es médico de familia y especialista en Emergencias y reside en Pamplona desde 1992 a donde llegó procedente de Kenia junto con su familia.



Por su parte, Araceli Sergio, es enfermera de UVI Móvil de Tafalla, ha sido elegida por votación por parte de todos los trabajadores de la Subdirección de Urgencias que están en activo. Tras un periodo de nominaciones y otro de votaciones desarrollado en la última semana, Sergio ha sido la más votada por sus compañeros y compañeras de equipo.

"Un reconocimiento del trabajo"

Fernández ha reconocido estar "con los pelos de punta" tras asumir que será uno de los lanzadores , "un honor" tras el que siente "mucho apoyo del resto de mis compañeros".

Él representará en este caso a un colectivo para el que esto es "un reconocimiento del trabajo que hacen en Sanfermines, pero también el resto del año".

