El servicio de aparcamientos regulado por la OTA en Bilbao ha iniciado este miércoles, 1 de julio, el horario de verano, que estará vigente hasta el 31 de agosto.

El Ayuntamiento de Bilbao ha informado de que en los próximos dos meses se modificarán las instrucciones de uso de los aparcamientos, de forma que los sábados de julio y agosto no habrá servicio de OTA y en agosto, además, los usuarios no tendrán que pagar por aparcar su coche por la tarde.

En concreto, el horario de agosto será de 09:00 a 13:30 horas en zona residencial y hasta las 14:00 horas en zona intensiva. Los días 31 de julio y 28 de agosto, además, al ser festivos, no habrá servicio de OTA.