Condenan al Gobierno de Navarra a una indemnización de 18 millones por "no evitar daños" en las protestas de Aroztegia
La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha dictado tres sentencias que determinan la responsabilidad patrimonial del Gobierno Foral por "no evitar" daños en las protestas contra el proyecto del Palacio de Aroztegia y condena al Ejecutivo a pagar una indemnización de alrededor de 18 millones de euros.
Las sentencias estima parcialmente las demandas de la acusación, y responsabiliza al Gobierno y a la Policía Foral por inacción. Las reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Hotel Palacio de Aroztegia S.L., la Junta de Compensación y Palacio de Aroztegia S.L sumaban en conjunto un importe de más de 26 millones de euros.
En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Javier Remírez, ha explicado que las sentencias "aprecian una inactividad" de la Policía Foral, "al no evitar la producción de daños en los altercados que se produjeron por la oposición al proyecto y que, según los reclamantes, han impedido el desarrollo del proyecto". Igualmente, se reconoce "una participación en la culpa de los reclamantes al no haber adoptado medidas para evitar los sabotajes, por lo que la indemnización se minora en un 25 %".
Remírez ha recordado que las reclamaciones iniciales se plantearon ante el Gobierno de Navarra pero también ante la Administración General del Estado, al entender que había "inactividad" tanto de la Policía Foral como de la Guardia Civil. La Audiencia Nacional desestimó "íntegramente las reclamaciones" argumentando que la intervención de las Fuerzas de Seguridad del Estado "había sido conforme con los estándares normales y exigibles de actuación".
El Gobierno de Navarra va a recurrir estas tres sentencias ante el Tribunal Supremo, al estimar que las empresas podían construir y no lo han hecho.
En septiembre del pasado año, la titular del Juzgado de lo Penal número 3 de Pamplona condenó a penas de multa de entre 5850 y 9450 euros a los siete acusados por actos de protesta cometidos en abril de 2021 contra las obras del proyecto Aroztegia en Baztan. Fueron acusados de un delito continuado de coacciones.
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