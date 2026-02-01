Hoy es noticia
Inician una campaña para recaudar fondos para hacer frente a las multas por el caso Aroztegia

Los siete activistas no fueron condenados a penas de cárcel, pero deberán hacer frente a una multa de 62 000 euros. Además de las multas, el Comité de Solidaridad de Aroztegia reunirá dinero para sufragar su defensa y demás gastos

Aroztegiko obren kontrako eserialdia.

Acto de protesta contra las obras de Aroztegia. Foto: Eguzki

Euskaraz irakurri: Diru bilketa abiatu dute Aroztegia auzian zigortutako zazpi kideei jarritako isunei aurre egiteko
author image

EITB

Última actualización

El Comité de Solidaridad de Aroztegia ha iniciado una campaña de recaudación de fondos para hacer frente a las multas impuestas a los siete baztandarras condenados por las protestas contra el hotel de lujo en Lekaroz (Baztan). El objetivo es recaudar un total de 70 000 euros, por lo que han instado a la ciudadanía a que haga sus aportaciones vía transferencia.  

Los siete imputados  en el caso Aroztegia fueron juzgados y condenados en septiembre de 2025. Los siete activistas fueron absueltos de un delito de integración en grupo criminal, y por tanto, no fueron condenados a penas de cárcel. Sin embargo, el Juzgado de lo Penal número 3 de Pamplona les impuso multas por valor de 62 000 euros.

El Comité de Solidaridad de Aroztegia inicia ahora una campaña para recaudar fondos y pagar así tanto las multas como los gastos de defensa. 

La empresa Palacio de Arozteguia recurrió la sentencia, y esta fue desestimada por el juez. Sin embargo, el Comité considera que la acusación trata de alargar la vía judicial, ya que ha presentado más recursos. Descarta, no obstante, que las multas vayan a ser reducidas. 

Baztan Juicios Medio Ambiente Navarra Sociedad

