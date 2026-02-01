Albiste da
AROZTEGIA AUZIA
Diru bilketa abiatu dute Aroztegia auzian zigortutako zazpi kideei jarritako isunei aurre egiteko

Zazpi ekintzaileek ez zuten kartzela zigorrik jaso, baina 62.000 euroko isuna ordaintzera kondenatu zituzten. Isunez gain, defentsa eta gainerako gastuak ordaintzeko bilketa egingo du orain Aroztegiko Elkartasun Komiteak.
Aroztegiko obren kontrako eserialdia.

Aroztegiko lanen kontra protesta ekintza egin zutenekoa. Argazkia: Eguzki

EITB

Aroztegiko Elkartasun Komiteak dirua biltzeko kanpaina abiatu du Lekarozko (Baztan) luxuzko hotelaren kontrako protestengatik zigortutako zazpi baztandarrei jarritako isunei aurre egiteko. Guztira, 70.000 euro bildu nahi dituzte, eta kontu korrontea zabaldu dute lagundu ahal izateko. 

Duela lau hilabete epaitu eta zigortu zituzten Aroztegia auziko zazpi auzipetuak. Talde kriminaleko kide izatea egotzi zieten arren, delitu horretatik absolbitu egin zituzten, eta, hortaz, ez zieten kartzela zigorrik ezarri. Nolanahi ere, 62.000 euroko isuna ezarri zien Iruñeko Zigor Arloko 3. Epaitegiak.

Isunok ordaintzeko zein defentsa gastuei aurre egiteko dirua bilduko du orain Aroztegiko Elkartasun Komiteak, guztira 70.000 euro behar baitituzte. 

Palacio de Arozteguia enpresak helegitea aurkeztu zuen epaiaren kontra, baina epaileak atzera bota zuen. Komiteak uste du akusazioa bide judiziala luzatu nahian ari dela, helegite gehiago aurkeztu baititu. Dena den, ez du uste zigor ekonomikoa arinduko dietenik.

Ertzaintzak ikertu gisa inputatu du bart Trapagaranen beste ibilgailu baten kontra istripua izan eta ihes egiten saiatu zen gidari bat, bide-segurtasunaren aurkako ustezko delitu bat egotzita. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez, larunbatean, 21:00ak aldera, bi ibilgailuk talka egin zuten Bizkaiko udalerri horretan, eta gidarietako bat bertan artatu behar izan zuten. Beste gidaria, onik atera zena, ihes egiten saiatu zen, baina agenteek geldiarazi egin zuten. Gizonak uko egin zion alkoholemia proba egiteari.

