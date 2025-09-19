9.900 eurorainoko isunak zazpi akusaturentzat, Aroztegia proiektuaren aurkako hertsapenagatik
Magistratuak akusazioek egotzitako talde kriminaleko delitutik absolbitu ditu auzipetuak; izan ere, “lekukoen eta agirien froga ugari” aztertu ondoren, ezin da egiaztatu talde kriminaleko deliturik dagoenik, horretarako “ezinbestekoa” baita adostasuna.
Iruñeko Zigor arloko 3 zenbakiko Epaitegiko titularrak 5.850 eta 9.450 euro arteko isuna ezarri die 2021eko apirilean Baztango Aroztegia proiektuko obren aurka egindako protesta ekintzengatik hertsapen delitu jarraitua egiteagatik akusatutako zazpi lagunei.
Epaileak absolbitu egin ditu, haatik, akusazioek egotzitako talde kriminalaren delitutik. Epaiaren aurka errekurtsoa aurkez daiteke Probintzia Auzitegian.
Egitateetan akusatuetako bakoitza identifikatu den aldi kopurua kontuan hartuta, magistratuak eguneko 15 euroko isuna ezarri die: 5.850 euro eta 9.900 euro bitarteko kopuruak.
Horrez gain, erantzukizun zibil gisa, auzipetuek kalte-ordaina eman beharko diete Explotaciones Forestales Queipo SLri eta Obras y Servicios Tex SLri, 2021eko apirilaren 8an, 9an, 16an eta 20an makinak gelditzeak eragindako kalte-galerengatik epaia gauzatzean zehazutako den zenbatekoarekin.
Epaiak jasotzen duenez, Aroztegia jauregiaren proiektuaren aurka zeuden akusatuek eta bailarako beste pertsona batzuek, obren hasiera eta proiektuaren garapena blokeatzen saiatzea erabaki zuten.
"Obrak hasi zirenetik, eta obraren hasiera eta baso-sastrakak kentzeko lanen aurrerapena eragozteko asmo argiarekin, pertsona kopuru zehaztugabe batek, tartean auzipetuak, larderia-ekintzak egin zituen langileen aurka, obrak geldiaraztea lortzeko, eta makinen aurrean jarri ziren agindutako lanak egin ez zitzaten", dio epaitegiak.
Talde kriminaleko kargutik absolbituak
Joan den maiatzean egindako epaiketan, bai Fiskaltzak bai akusazioek talde kriminal baten delitutzat eta hertsapen jarraitutzat jo zituzten gertakariak. Fiskalak urtebeteko kartzela-zigorra eskatu zuen lehen delituagatik eta 22 hilabetekoa bigarrenagatik, guztira 34 hilabeteko espetxe-zigorra, beraz.
“Lekukoen eta agirien froga ugari” aztertu ondoren, epaileak ondorioztatu duenez ezin da egiaztatu talde kriminaleko deliturik dagoenik, horretarako “ezinbestekoa” baita adostasuna.
Ikerketaren muina salatzaileetako batzuek lortutako bideoak eta fotogramak, nahiz proiektuaren zabaldutako material grafikoak aztertzea izan da, kausan dokumentu-froga gisa onartuak. Ahozko ikustaldian erreproduzitu ziren horietako batzuk eta pertsona asko identifikatu ziren; akusazioa hainbat egunetan protestetan izan zirela egiaztatu zen haiengan zentratu zen.
Magistratuak azaldu duenez, akusazioak azpimarratu du Baztango alkate ohia zela indarkeriazko ekintzen buru, aginduak eta argibideak ematen zituela, txandak antolatzen zituela eta funtzioak banatzen zituela. Epaileak, ordea, ukatu egin du ekintza horiek frogatuta geratu izana. Bideoen solaskidea izatea, elkarrizketatua izatea, ez da nahikoa froga pertsona horrek indarkeriazko ekintzak antolatzeko edo jarduteko jarraibideak ematen zituela ebazteko.
Legezko lan bat geldiaraztera behartu zen
Aldiz, frogatutzat jotzen du erruztatuek hertsapenak egin zituztela, askatasunaren aurkako delitua, beste norbaitek nahi duena egitea oztopatzea, alegia. “Kasu honetan, lan egitea galarazi zen, langileak euren zereginak albo batera uztera behartu ziren, bai eta tokitik joatera ere, autorari lotutako material grafikoetan ikusten den bezala eta akusazioaren hainbat lekukok epaiketan deklaratu bezala”, dio magistratuak.
Horren ustez, pertsona talde handi bat obretara bat-batean iristeak, lanen eremura baimen gabe sartu eta makinetara modu arriskutsuan gerturatzeak, beldurra eragin zuen langileengan, izan norbere buruaren, izan lankideen ongizatearen kezka, eta lan legitimo bat bertan behera uztera behartu zituzten, behin eta berriz eteten zutela ikusirik.
Epaileak uste du gertakari horiek isun-zigorrarekin zigortu behar direla, eta ez espetxe-zigorrarekin; izan ere, espetxe-zigorra garrantzi handiagoko kasuetarako gorde behar dela irizten dio: “Kasu honetan, egitateak hertsapen-delitutzat hartuta ere, uste dut isun-zigorra aplikatu behar dela, ez delako erabili espetxe-zigorren aplikazioa legitimatzeko moduko indarkeria edo larderia larririk”.
Más noticias sobre sociedad
Iruindarren % 52 ados daude zezenketekin, eta % 46, kontra
Zezenketak nahi dituztenen artean, % 31 erabat ados daude, eta % 20,6 ados. Ezezkoen artean, berriz, % 26,3 ez daude batere ados, eta % 19,3 ez daude ados. Herritarren % 2k ez dute gai horri buruzko iritzirik eman nahi izan.
Nobel satirikoek alkoholari buruzko ikerketa bat goraipatu dute hizkuntzak ikasteko duen paperagatik
Herbehereetako, Erresuma Batuko eta Alemaniako zientzialariek Bakearen Ig Nobel saria eskuratu dute, alkohol dosi txiki batek batzuetan atzerriko hizkuntza bat hitz egiteko gaitasuna hobetzen duela ondorioztatu duen ikerketagatik; dirudienez, alkoholak norberarengan konfiantza handitzen du.
Osakidetzak urrian hasiko ditu Basurtuko ospitaleko kanpo-kontsulten eraikin berriaren obrak
Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak 135 milioi euroko inbertsioa egin du 38.000 metro koadroko azalera izango duen azpiegitura berri horretan. Guztira, 175 kontsulta berri zabalduko dituzte, bi bloketan banatuta. Obra hiru urte barru amaituko dute.
Egokitutako menuek betiko eraldatu dituzte eskoletako jangelak
Gero eta ohikoagoa da eskola-jantokietan ikasleek dieta bereziak behar izatea, erlijio-arrazoiengatik, intolerantziengatik, elikagai jakin batzuekiko alergiengatik eta bestelako osasun-arazoengatik. Gaur gaurkoz, EAEko ikastetxeetako jangeletan banatzen diren 8 menutatik 1 egokitutakoa da.
Milaka pertsona atera dira gaur kalera Hego Euskal Herrian, Palestinaren alde
Gasteizen, Bilbon eta Iruñean arratsaldeko zazpietan abiatu dira Palestinaren aldeko Borroka Eguna dela eta antolatutako mobilizazioak. Deialdia Gazarako Mugimendu Globalak eta Global Sumud Flotillak egindako nazioarteko ekimenari erantzunez gauzatu da, “Apur dezagun Gazako blokeoa. Defenda dezagun Global Sumud Flotilla” lelopean. Goizean ere, protesta egin dute Gasteizen, Legebiltzarraren kanpoaldean.
Komunitate palestinarrak genozidioaren aurkako manifestazioa deitu du asteazkenerako Zinemaldian
Palestina-Euskal Herria Elkartasun Batzordeak “The Voice of Hind Rajab” filmaren proiekzioa baliatuko du Israelen erasoa eta horren inguruko isiltasun “konplizea” salatzeko Donostiako kaleetan.
Donostiako masajistak ukatu egin ditu sexu-erasoen akusazioak
Fiskaltzak eta akusazio partikularrek 45 urteko kartzela-zigorra eskatu dute akusatuarentzat.
"Nahasmendu delirantea" diagnostikatu diote medikuek Kabiecesen 400 haur baino gehiago txertatu gabe utzi zituen erizainari
Epaiketaren laugarren egunean, auzipetua auzitegian aurkeztu da, baina deklaratzeko moduan ez dagoela onartu du.
Iruñeko Planetarioa berreraikitzeko lanak hasi dira
Urtarrilean kupula larriki kaltetu zuen sutearen ondoren, Iruñeko Planetarioa Tornamira Aretoa zaharberritzen eta eraikina osorik modernizatzen hasi da. Kultura sailburu Rebeca Esnaolak zentroa zientzia eta astronomia dibulgaziorako abangoardiako gune gisa berreskuratzea helburu duten jarduerak azaldu ditu.