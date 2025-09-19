Aroztegia
9.900 eurorainoko isunak zazpi akusaturentzat, Aroztegia proiektuaren aurkako hertsapenagatik

Magistratuak akusazioek egotzitako talde kriminaleko delitutik absolbitu ditu auzipetuak; izan ere, “lekukoen eta agirien froga ugari” aztertu ondoren, ezin da egiaztatu talde kriminaleko deliturik dagoenik, horretarako “ezinbestekoa” baita adostasuna. 

Jóvenes sentados con carteles frente a una excavadora. Foto. Eguzki.
Protestas para parar las obras. Foto: Eguzki.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Iruñeko Zigor arloko 3 zenbakiko Epaitegiko titularrak 5.850 eta 9.450 euro arteko isuna ezarri die 2021eko apirilean Baztango Aroztegia proiektuko obren aurka egindako protesta ekintzengatik hertsapen delitu jarraitua egiteagatik akusatutako zazpi lagunei.  

Epaileak absolbitu egin ditu, haatik, akusazioek egotzitako talde kriminalaren delitutik. Epaiaren aurka errekurtsoa aurkez daiteke Probintzia Auzitegian.

Egitateetan akusatuetako bakoitza identifikatu den aldi kopurua kontuan hartuta, magistratuak eguneko 15 euroko isuna ezarri die: 5.850 euro eta 9.900 euro bitarteko kopuruak.

Horrez gain, erantzukizun zibil gisa, auzipetuek kalte-ordaina eman beharko diete Explotaciones Forestales Queipo SLri eta Obras y Servicios Tex SLri, 2021eko apirilaren 8an, 9an, 16an eta 20an makinak gelditzeak eragindako kalte-galerengatik epaia gauzatzean zehazutako den zenbatekoarekin.

Epaiak jasotzen duenez, Aroztegia jauregiaren proiektuaren aurka zeuden akusatuek eta bailarako beste pertsona batzuek, obren hasiera eta proiektuaren garapena blokeatzen saiatzea erabaki zuten.

"Obrak hasi zirenetik, eta obraren hasiera eta baso-sastrakak kentzeko lanen aurrerapena eragozteko asmo argiarekin, pertsona kopuru zehaztugabe batek, tartean auzipetuak, larderia-ekintzak egin zituen langileen aurka, obrak geldiaraztea lortzeko, eta makinen aurrean jarri ziren agindutako lanak egin ez zitzaten", dio epaitegiak.

Talde kriminaleko kargutik absolbituak

Joan den maiatzean egindako epaiketan, bai Fiskaltzak bai akusazioek talde kriminal baten delitutzat eta hertsapen jarraitutzat jo zituzten gertakariak. Fiskalak urtebeteko kartzela-zigorra eskatu zuen lehen delituagatik eta 22 hilabetekoa bigarrenagatik, guztira 34 hilabeteko espetxe-zigorra, beraz.

“Lekukoen eta agirien froga ugari” aztertu ondoren, epaileak ondorioztatu duenez ezin da egiaztatu talde kriminaleko deliturik dagoenik, horretarako “ezinbestekoa” baita adostasuna.

Ikerketaren muina salatzaileetako batzuek lortutako bideoak eta fotogramak, nahiz proiektuaren zabaldutako material grafikoak aztertzea izan da, kausan dokumentu-froga gisa onartuak. Ahozko ikustaldian erreproduzitu ziren horietako batzuk eta pertsona asko identifikatu ziren; akusazioa hainbat egunetan protestetan izan zirela egiaztatu zen haiengan zentratu zen.

Magistratuak azaldu duenez, akusazioak azpimarratu du Baztango alkate ohia zela indarkeriazko ekintzen buru, aginduak eta argibideak ematen zituela, txandak antolatzen zituela eta funtzioak banatzen zituela. Epaileak, ordea, ukatu egin du ekintza horiek frogatuta geratu izana. Bideoen solaskidea izatea, elkarrizketatua izatea, ez da nahikoa froga pertsona horrek indarkeriazko ekintzak antolatzeko edo jarduteko jarraibideak ematen zituela ebazteko.

Legezko lan bat geldiaraztera behartu zen

Aldiz, frogatutzat jotzen du erruztatuek hertsapenak egin zituztela, askatasunaren aurkako delitua, beste norbaitek nahi duena egitea oztopatzea, alegia. “Kasu honetan, lan egitea galarazi zen, langileak euren zereginak albo batera uztera behartu ziren, bai eta tokitik joatera ere, autorari lotutako material grafikoetan ikusten den bezala eta akusazioaren hainbat lekukok epaiketan deklaratu bezala”, dio magistratuak.

Horren ustez, pertsona talde handi bat obretara bat-batean iristeak, lanen eremura baimen gabe sartu eta makinetara modu arriskutsuan gerturatzeak, beldurra eragin zuen langileengan, izan norbere buruaren, izan lankideen ongizatearen kezka, eta lan legitimo bat bertan behera uztera behartu zituzten, behin eta berriz eteten zutela ikusirik.

Epaileak uste du gertakari horiek isun-zigorrarekin zigortu behar direla, eta ez espetxe-zigorrarekin; izan ere, espetxe-zigorra garrantzi handiagoko kasuetarako gorde behar dela irizten dio: “Kasu honetan, egitateak hertsapen-delitutzat hartuta ere, uste dut isun-zigorra aplikatu behar dela, ez delako erabili espetxe-zigorren aplikazioa legitimatzeko moduko indarkeria edo larderia larririk”.

Ingurumena Nafarroa Epaiketak Delituak Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusia Manifestazioak Gizartea

