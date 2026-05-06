Maialen Mazon hiltzeaz akusatutako gizona, lagun bati: "Ederra egin dut"
Prozesu judizialak aurrera egin du, eta akusatuak krimenaren ondorengo orduetan zer egin zuen agerian geratu da: Valentziara ihes egin nahi izan zuela zehaztu dute.
2023ko maiatzean Gasteizen Maialen Mazon hiltzeagatik akusatutako gizonak mezu bat bidali zion lagun bati, krimena gertatu eta biharamunean: "Ederra egin dut". Hala kontatu du lagunak berak, Arabako Probintzia Auzitegian egiten ari diren epaiketaren hirugarren egunean.
Haren testigantzaren arabera, maiatzaren 28ko goizean jaso zuen mezua, Arabako hiriburuko apartahotel batean krimena gertatu eta ordu batzuetara. Biktima bikiez haurdun zegoen, eta labankadaz hil zuten. Bi urteko alaba 18 orduz egon zen, gutxienez, gorpuaren ondoan, aurkitu zituzten arte.
Saioan zehar, igande horretan bertan akusatua Gasteiztik Valentziara bidean eraman behar zuen taxilariak ere deklaratu du. Gidariak azaldu duenez, gizonak beste izen batekin kontratatu zuen zerbitzua, eta iruditu zitzaion "gau osoan festan" egon zela, ia lo geratu baitzen bidea hasitakoan.
Taxilariak azaldu duenez, bidaia hasi ondoren, Radio Taxiren presidentearen abisu bat jaso zuen, esanez Ertzaintza bere bezeroaren antza izan zezakeen gizon baten bila zebilela. Hori baieztatu ondoren, ibilgailua denbora errealean kokatzea erabaki zuen, eta, horri esker, Guardia Zibilak ibilgailua Alagoneko (Aragoi) ordainleku batean atzeman eta atxilotu egin zuen.
Akusatuarentzat 25 urteko espetxe-zigorra eskatu dute, azpikeriaz eta ankerkeriaz egindako hilketagatik, ahaidetasun- eta genero-astungarriekin; horrez gain, 8 urte eskatu dituzte abortu-delitu bakoitzeko (bi dira), eta 4 urte, adingabea abandonatzeagatik. Defentsak absoluzioa eskatu du, aldi baterako buru-nahasmendua zeukala alegatuta.
Gertaeren unean, akusatuaren gaineko urruntze-agindu bat indarrean zegoen, eta biktima VioGen sisteman erregistratuta zegoen muturreko arriskuko kasu gisa, baina, ondoren, Ertzaintzak kalifikazio hori arrisku txikikora jaitsi zuen. Kasu horrek aldaketak eragin zituen Ertzaintzaren jarduera-protokoloetan genero-indarkeriako egoeretan.
