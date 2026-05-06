El acusado de asesinar a Maialen Mazón en Vitoria-Gasteiz en mayo de 2023 envió un mensaje a un amigo al día siguiente del crimen en el que reconocía: “la he liado” y “se ha liado gorda”. Así lo ha relatado este miércoles el propio amigo durante la tercera jornada del juicio, que se celebra en la Audiencia Provincial de Álava.

Según su testimonio, el mensaje fue recibido en la mañana del 28 de mayo, horas después de que se cometiera el crimen en un apartahotel de la capital alavesa. La víctima, que estaba embarazada de gemelas, fue asesinada a cuchilladas, y su hija de dos años permaneció al menos 18 horas sola junto al cadáver hasta que los hechos fueron descubiertos.

Durante la sesión también ha declarado el taxista que trasladó al acusado ese mismo domingo desde Vitoria-Gasteiz hasta Valencia. El conductor ha explicado que el hombre contrató el servicio con otro nombre y que le pareció que “había estado toda la noche de fiesta”, ya que se quedó dormido prácticamente al iniciar el trayecto.

El taxista ha relatado además que, tras iniciar el viaje, recibió un aviso del presidente de Radio Taxi informándole de que la Ertzaintza buscaba a un hombre que coincidía con su cliente. Tras confirmarlo, decidió compartir la ubicación en tiempo real del vehículo, lo que permitió a la Guardia Civil interceptarlo en un peaje de Alagón (Aragón) y proceder a su detención.

El acusado se enfrenta a una petición de 25 años de prisión por asesinato con alevosía y ensañamiento, con agravantes de parentesco y género, además de 8 años por cada uno de los dos delitos de aborto y 4 años por abandono de menor. La defensa solicita su absolución al alegar un trastorno mental transitorio.

En el momento de los hechos, el acusado tenía una orden de alejamiento en vigor y la víctima estaba registrada en el sistema VioGen como caso de riesgo extremo, aunque posteriormente la Ertzaintza rebajó esa calificación a riesgo bajo. Este caso motivó cambios en los protocolos de actuación de la Policía vasca en situaciones de violencia de género.