El hantavirus del crucero en el Atlántico es de una cepa transmisible entre humanos

El virus responsable de tres muertes en un crucero de lujo que navegaba por el océano Atlántico ha sido identificado como hantavirus de la cepa Andes, la única de la que se ha documentado transmisión entre humanos. Así lo ha confirmado este miércoles un laboratorio que colabora con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La identificación se ha logrado a partir de una muestra analizada mediante PCR, tomada de una persona que había estado a bordo del buque afectado, el MV Hondius. La información la ha proporcionado el Centro de Enfermedades Virales Emergentes de los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG), que ha comunicado de inmediato los resultados a la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza y a la OMS.

El crucero había partido de Argentina y, a principios de abril, un pasajero neerlandés comenzó a presentar síntomas. El hombre falleció el 11 de abril. Su esposa, que también desarrolló síntomas, desembarcó en la isla de Santa Elena y viajó posteriormente a Johannesburgo (Sudáfrica), donde murió en un hospital. Una tercera víctima, una mujer alemana, falleció el 2 de mayo, cuatro días después de presentar signos de neumonía.

Ante la situación, el Ministerio de Sanidad español ha designado la isla de Tenerife, en Canarias, como punto de atención médica para los pasajeros y la tripulación del MV Hondius, actualmente fondeado en Cabo Verde. Sin embargo, las autoridades regionales canarias han expresado su oposición por motivos de seguridad.

Asimismo, se prevé el traslado del médico del barco a Tenerife en un avión medicalizado. Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Países Bajos ha anunciado que prepara la evacuación urgente de tres pacientes, en coordinación con la empresa operadora del crucero, Oceanwide Expeditions.

Las autoridades de Cabo Verde han confirmado la llegada de uno de los aviones ambulancia destinados a evacuar a los enfermos, ya que no han autorizado el atraque del buque en su territorio.