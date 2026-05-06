El exboxeador Jérôme Verin, condenado a 19 años de cárcel por la muerte de Éric Courdy en las fiestas de Baiona

El Tribunal Penal de Pau ha condenado a 19 años de cárcel al exboxeador Jérôme Verin (42 años) por la muerte de Éric Courdy (58 años) durante las fiestas de Baiona en 2024, tras propinarles dos violentos puñetazos.

Los hechos ocurrieron el 11 de julio de 2024, en fiestas de Baiona, cuando en una parada de autobús, tras una discusión, Jérome Vérin agredió a Éric Courdy, dejándolo en coma durante seis días hasta su fallecimiento.

Durante el juicio celebrado esta semana, el acusado admitió los hechos y pidió disculpas a la familia.

El condenado cuenta con un extenso historial delictivo, ya que acumula 17 condenas, 12 de ellas por violencia.