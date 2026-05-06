Gizakien artean kutsa daitekeen andui batekoa da gurutzaontziko hantabirus agerraldia
MV Hondius ontzian izandako agerraldiak hiru heriotza eragin ditu, eta OMErekin lankidetzan ari den laborategi baten arabera, Andes anduiari dagokio.
Ozeano Atlantikoan zebilen luxuzko gurutzaldi batean hiru pertsona hil dituen birusa Andes anduiko hantabirus gisa identifikatu dute, gizakien artean transmititu daitekeela dokumentatu den bakarra.
Identifikazioa PCR bidez aztertutako lagin baten bidez lortu dute. Kaltetutako ontzian (MV Hondius) egondako pertsona bati hartu diote, eta Genevako Unibertsitate Ospitaleetako Gaixotasun Biral Emergenteen Zentroak jakitera eman du informazioa. Berehala jakinarazi dizkie emaitzak Suitzako Osasun Publikoko Bulego Federalari eta
OMEri.
Gurutzaontzia Argentinatik abiatu zen, eta apirilaren hasieran bidaiari nederlandar bat sintomak izaten hasi zen. Gizona apirilaren 11n hil zen. Haren emazteak ere sintomak agertu zituen; Santa Helena uhartean lehorreratu zen, eta ondoren Johannesburgera (Hegoafrika) joan zen, baina han hil zen, ospitale bateko larrialdi zerbitzuetan. Hirugarren biktima bat, emakume alemaniar bat, maiatzaren 2an hil zen, pneumonia zantzuak agertu eta lau egunera.
Egoera ikusita, Espainiako Osasun Ministerioak erabaki Tenerifeko uhartea izango dela Hondius ontziko bidaiarientzako eta tripulazioarentzako arreta medikorako gunea, ontzia gaur egun Cabo Verden ainguratuta dagoen arren.
Halaber, medikua Tenerifera eramatea aurreikusi dute, hegazkin medikalizatuan. Bestalde, Herbehereetako Kanpo Arazoetako Ministerioak iragarri du hiru gaixo premiaz ebakuatzeko prestatzen ari dela, Oceanwide Expeditions itsas bidaia enpresa operatzailearekin koordinatuta.
Cabo Verdeko agintariek baieztatu dute anbulantzia-hegazkinetako bat iritsi dela gaixoak ebakuatzeko, ez baitute ontzia beren lurraldean porturatzea baimendu.
Hantabirusa duten hiru bidaiari ebakuatu dituztela eta Herbehereetara bidean direla baieztatu du MOEk
Ontziko medikua ez dute azkenean Kanarietara eramango, bere osasunak hobera egin baitu. Munduko Osasun Erakundearen zuzendari nagusiak azpimarratu duenez, osasun publikorako arrisku orokorrak "txikia izaten jarraitzen du".
Clavijok ez du nahi hantabirusak kutsatutako gurutzaontziak Kanarietan geldialdia egitea, eta Sanchezekin premiazko bilera bat egitea eskatu du
Kanarietako presidenteak zalantzan jarri du Espainiako Gobernuak ontzia Kanarietan amarratzeko hartutako erabakia, eta eskatu du kasuaren osasun-kudeaketako protokolo-aldaketari buruz azalpenak eman ditzala berehala.
Hantabirusa agertutako gurutzaontzia Kanarietan atrakatzeko baimena eman du Espainiako Gonbernuak, eta larri dagoen medikua han artatuko dute
147 lagun daude ontzian, eta hiru hildako daude. Cabo Verden dago, eta hiruzpalau egun barru artxipelagora iristea espero dute. Bertan, larri dagoen medikua artatuko dute.
