SUTEA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

90 urteko gizon bat zauritu da Zestoan, adinekoen egoitza batean piztutako sutean

Sua egoitzako gela batean piztu da, eta dagoeneko itzali dute. Zauritutako gizona erredurekin eraman dute Donostia ospitalera eta gainerako egoiliarrak terrazara atera dituzte suhiltzaileek sua itzali bitartean. 

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

90 urteko gizon bat zauritu da, Zestoan (Gipuzkoa), bertako adinekoen egoitzan gaur goizean piztu den sutean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Saileko eta suhiltzaileen iturriek jakinarazi dutenez.

Sua 06:30ak aldera piztu da egoitzako geletako batean, eta Gipuzkoako Foru Aldundiko suhiltzaileen hiru parketako kideak bertaratu dira.

Zauritutako gizona erredurekin Donostia ospitalera eraman dute eta gainerako egoiliarrak terrazara atera dituzte suhiltzaileek sua itzali bitartean, prebentzio neurri gisa.

08:30erako suhiltzaileek sua itzali dute. 

Gipuzkoa Zestoa Adinekoentzako egoitzak Suteak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Pedrosa sailburua: “Euskara azterketan 0,5 jaitsi da nota. Esanguratsua da? Ikusi dugu Estatu mailan jaitsiera egon dela”

Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza sailburua Euskadi Irratiko Faktoria saioan izan da, eta USaPen emaitzei buruz hitz egin du, besteak beste. Euskarako azterketari dagokionez, zera esan du: “USaPeko Euskara azterketari dagokionez, 0,5 jaitsi da nota. Esanguratsua da? Ez dakit (…). Ikusi dugu Estatu mailan jaitsiera egon dela USaPen”. Berez, USaPen ohiko deialdian, behin-behineko datuei erreparatuz, 6,34 izan da batez besteko nota Euskara eta Literatura ikasgaian, behin-behineko batez besteko nota orokorraren gainetik (6,33). Emaitzak baxuagoak izan dira beste ikasgai batzuetan: Historia, 6,10; Kimika, 5,94; Matematika II, 5,08; Gizarte Zientziei aplikatutako Matematika, 5,05; eta Fisika, 3,98. Honako ikasgaietan, berriz, altuagoa izan da: Ingelesa, 7,16; Filosofia, 6,82; eta Gaztelania eta Literatura, 6,43.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X