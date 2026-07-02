Herido por quemaduras un hombre de 90 años en un incendio en una residencia de mayores de Zestoa
El fuego, que se ha iniciado en una de las habitaciones de la residencia, ya ha sido sofocado. El herido ha sido evacuado al Hospital Donostia, mientras que el resto de usuarios del centro han sido trasladados a la terraza como medida de prevención.
Un hombre de 90 años ha resultado herido por quemadas en un incendio que ha tenido lugar este jueves en una residencia de mayores de Zestoa (Gipuzkoa), según han informado fuentes del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y bomberos.
El fuego ha comenzado minutos antes de las 06:30 horas en una de las habitaciones del centro residencial hasta el que se han trasladado efectivos de bomberos de tres parques.
El residente herido por quemaduras ha sido evacuado al Hospital Donostia. El resto de usuarios del centro han sido trasladados a la terraza como medida de prevención, han señalado los bomberos.
El incendio ha sido sofocado pasadas las 08:30 horas y ha afectado fundamentalmente a una habitación de la residencia.
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