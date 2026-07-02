Franja de Gaza
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El niño de Gaza atendido en Osakidetza se encuentra en situación clínica estable tras las primeras revisiones

El paciente presenta una patología ocular congénita que afecta a su capacidad visual, y tras las primeras pruebas realizadas se valora positivamente la posibilidad de intervenir para mejorar su pronóstico. El sistema sanitario vasco ha atendido ya a 28 personas gazatíes.
Osakidetza acoge y prestará asistencia en el hospital de Txagorritxu a un menor de 2 años evacuado desde Gaza
Hospital Universitario de Araba (HUA) Txagorritxu. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Osakidetzan artatutako Gazako haurra egoera kliniko egonkorrean dago, lehen balorazioak egin ondoren
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EITB

Última actualización

El niño de 2 años llegado este pasado miércoles a Vitoria-Gasteiz procedente de la Franja de Gaza ha completado su primera valoración médica en el Hospital Universitario de Araba (HUA) Txagorritxu, en la que se ha constatado que se encuentra en situación clínica estable tras las primeras valoraciones.

Responsables del equipo médico han señalado que el paciente se encuentra en una situación clínica estable, según ha informado el Gobierno Vasco en un comunicado, en el que ha indicado que el menor ha sido valorado por el servicio de Oftalmología y que este próximo viernes será evaluado también por Pediatría y Anestesiología, servicios que definirán conjuntamente el plan asistencial más adecuado.

Ricardo Cocco, oftalmólogo de Osakidetza en la OSI Araba, ha explicado que el paciente presenta una patología ocular congénita que afecta a su capacidad visual, y que tras las primeras pruebas realizadas se valora positivamente la posibilidad de intervenir para mejorar su pronóstico.

Por su parte, la pediatra Conchi Salado ha señalado que se hará una valoración completa para analizar su estado de salud, su situación nutricional, estudiar su calendario vacunal y descartar o buscar causas responsables de la catarata congénita que padece.

La idea es que hacer una valoración global de cara a que esta cirugía se haga con las máximas garantías. Asimismo, Ana Soto, anestesióloga, ha indicado que se llevará a cabo la valoración preanestésica necesaria para confirmar si el paciente reúne las condiciones adecuadas de cara a la intervención quirúrgica.     

En principio, por los datos disponibles se cree que no va a haber ninguna contraindicación. Una vez completadas estas valoraciones, se confirmará si el menor es candidato a la implantación de una lente intraocular y se determinará el calendario de la posible intervención.

Con la llegada de este paciente, el sistema sanitario vasco ha atendido ya a 28 personas gazatíes, incorporándose por primera vez la OSI Araba y Vitoria-Gasteiz a esta red de solidaridad sanitaria. El Departamento de Salud del Gobierno Vasco y Osakidetza han reafirmado así su compromiso con la cooperación sanitaria internacional y con la respuesta humanitaria.

Vitoria-Gasteiz Osakidetza Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

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