OLA DE CALOR
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Euskadi vive el junio más cálido desde al menos 1970 tras una ola de calor histórica

Esta anomalía térmica estuvo marcada por una excepcional ola de calor entre los días 21 y 27 que dejó máximas superiores a los 44 °C en la vertiente cantábrica y noches eminentemente tropicales. Ante la severidad de la situación y el extremo riesgo de incendios, las autoridades vascas se vieron obligadas a activar un total de 39 alertas meteorológicas, entre ellas, 3 alarmas rojas. 

(Foto de ARCHIVO) Una mujer bebe agua de una fuente durante la cuarta ola de calor del verano, a 23 de agosto de 2023, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). El Gobierno Vasco ha activado la alerta roja en Euskadi para hoy, por riesgo de temperaturas muy altas, entre las tres y las seis de la tarde, que podrían alcanzar los 41-42 grados en puntos del oeste de la vertiente cantábrica. Según ha informado el Departamento de Seguridad, además, las temperaturas máximas podrían rondar los 36 grados en la zona costera, los 40 grados en la zona cantábrica interior y los 39 grados en la zona de transición y en la del eje del Ebro. El riesgo de incendios forestales es relativamente alto en la Comunidad autónoma vasca por la baja humedad relativa y el viento de componente sur. H.Bilbao / Europa Press 23 AGOSTO 2023;BILBAO;PAIS VASCO;CUARTA OLA DE CALOR;ALERTA ROJA 23/8/2023
Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Euskadin 1970az geroztik izandako ekainik beroena izan da, ezohiko bero-bolada baten ondorioz
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EITB

Última actualización

Euskadi ha cerrado el mes de junio de manera excepcional al registrar el periodo más cálido desde al menos 1970, año en que se modernizó la manera de registrar datos meteorológicos en la comunidad autónoma. Según el balance de la Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet), la Comunidad Autónoma ha superado en 0,6 grados centígrados los récords previos establecidos de forma consecutiva en los años 2022 y 2023. Además de las temperaturas extremas, el mes se ha consolidado como uno de los más secos en lo que va de siglo XXI.

El comportamiento del mes se dividió en dos etapas muy diferenciadas. Durante la primera mitad se vivió una alternancia de días fríos y cálidos, pero a partir del 13 de junio los termómetros iniciaron un ascenso térmico definitivo.

El verdadero punto de inflexión ocurrió entre los días 21 y 27 de junio, cuando se desencadenó un episodio de calor extremo y extraordinario. Esta ola de calor cumplió dos hitos climatológicos sin precedentes: fue el episodio cálido más largo jamás registrado en un mes de junio y, a su vez, el segundo más intenso de la historia para cualquier época del año en Euskadi. 

El día 21 los termómetros rebasaron con facilidad los 40 grados en la vertiente cantábrica y la situación empeoró drásticamente el día 24, jornada en la que la mitad de las estaciones de la red de Euskalmet superaron dicha barrera. Llegaron a alcanzarse los 44,1 grados en Sodupe-Cadagua, los 43,2 en Llodio y los 43,1 en Galdakao.

Noches tropicales sin alivio térmico

El calor no dio tregua ni al ponerse el sol. Las temperaturas nocturnas fueron excepcionalmente altas, al punto de que la media de las mínimas de los días 22 y 24 de junio se posicionó a la cabeza de las series históricas en la CAV, superando el récord previo del 4 de agosto de 2003. La presencia de calima y altos índices de humedad elevaron al extremo la sensación de bochorno.

Las lluvias acumuladas fueron muy escasas en general, con un número de días de precipitación muy inferior a lo normal. 

El mes concluyó con un drástico cambio de tiempo durante las tardes-noches de los días 27 y 28 de junio, cuando se registraron chubascos tormentosos de intensidad fuerte a muy fuerte.

Despliegue de alertas meteorológicas

La segunda mitad del mes concentró todos los avisos y alertas emitidos. En total, se activaron 24 avisos amarillos, repartidos entre precipitaciones intensas, temperaturas altas persistentes, temperaturas altas extremas y riesgo de incendios forestales.

Además, se emitieron 12 alertas naranjas (por temperaturas altas persistentes, temperaturas altas extremas y riesgo de incendios forestales) y 3 alarmas rojas por temperaturas altas extremas.

Alarma roja por calor en Euskadi: temperaturas de hasta 40 grados en la jornada más dura de la ola de calor
Comunidad Autonóma Vasca Bizkaia Gipuzkoa Araba-Álava Sociedad

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