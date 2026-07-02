Euskadi vive el junio más cálido desde al menos 1970 tras una ola de calor histórica

Euskadi ha cerrado el mes de junio de manera excepcional al registrar el periodo más cálido desde al menos 1970, año en que se modernizó la manera de registrar datos meteorológicos en la comunidad autónoma. Según el balance de la Agencia Vasca de Meteorología (Euskalmet), la Comunidad Autónoma ha superado en 0,6 grados centígrados los récords previos establecidos de forma consecutiva en los años 2022 y 2023. Además de las temperaturas extremas, el mes se ha consolidado como uno de los más secos en lo que va de siglo XXI.

El comportamiento del mes se dividió en dos etapas muy diferenciadas. Durante la primera mitad se vivió una alternancia de días fríos y cálidos, pero a partir del 13 de junio los termómetros iniciaron un ascenso térmico definitivo.

El verdadero punto de inflexión ocurrió entre los días 21 y 27 de junio, cuando se desencadenó un episodio de calor extremo y extraordinario. Esta ola de calor cumplió dos hitos climatológicos sin precedentes: fue el episodio cálido más largo jamás registrado en un mes de junio y, a su vez, el segundo más intenso de la historia para cualquier época del año en Euskadi.

El día 21 los termómetros rebasaron con facilidad los 40 grados en la vertiente cantábrica y la situación empeoró drásticamente el día 24, jornada en la que la mitad de las estaciones de la red de Euskalmet superaron dicha barrera. Llegaron a alcanzarse los 44,1 grados en Sodupe-Cadagua, los 43,2 en Llodio y los 43,1 en Galdakao.