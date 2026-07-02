BERO-BOLADA
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Euskadin 1970az geroztik izandako ekainik beroena izan da, ezohiko bero-bolada baten ondorioz

Muturreko beroa batez ere ekainaren 21etik 27ra bitartean izan zen. Bero-bolada horrek 44 °C-tik gorako tenperatura maximoak utzi zituen Euskal Herriko hainbat txokotan, baita hainbat gau tropikal ere. Egoera hain izan zen larria, EAEn 39 alerta meteorologiko baino gehiago aktibatu baitziren; horien artean, 3 alarma gorri.

(Foto de ARCHIVO) Una mujer bebe agua de una fuente durante la cuarta ola de calor del verano, a 23 de agosto de 2023, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). El Gobierno Vasco ha activado la alerta roja en Euskadi para hoy, por riesgo de temperaturas muy altas, entre las tres y las seis de la tarde, que podrían alcanzar los 41-42 grados en puntos del oeste de la vertiente cantábrica. Según ha informado el Departamento de Seguridad, además, las temperaturas máximas podrían rondar los 36 grados en la zona costera, los 40 grados en la zona cantábrica interior y los 39 grados en la zona de transición y en la del eje del Ebro. El riesgo de incendios forestales es relativamente alto en la Comunidad autónoma vasca por la baja humedad relativa y el viento de componente sur. H.Bilbao / Europa Press 23 AGOSTO 2023;BILBAO;PAIS VASCO;CUARTA OLA DE CALOR;ALERTA ROJA 23/8/2023
Argazkia: Europa Press
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EITB

Azken eguneratzea

Euskadin sekula izan den ekainik beroena erregistratu da 1970etik, orduan modernizatu baitzen EAEn datu meteorologikoak jasotzeko sistema. Euskalmeten balantzearen arabera, 2022ko eta 2023ko errekorretan erregistratutakoa baino 0,6 gradu zentigradu gehiago izan dira EAEn. Gainera, tenperatura altuez gain, hilabete hau XXI. mendeko lehorrenetakoa izan dela ere adierazi dute.

Agentziak hilabetea bi etapa oso ezberdinetan banatu ditu. Hilabetearen lehenengo erdian egun hotzak eta beroak tartekatu ziren, baina ekainaren 13tik aurrera termometroek behin betiko gorakadari ekin zioten. Benetako inflexio-puntua, ordea, ekainaren 21etik 27ra bitartean gertatu zen, muturreko beroaldi ezohiko bat abiatu baitzen.

Bero-bolada horrek aurrekaririk gabeko bi mugarri klimatologiko ezarri zituen: ekainean sekula erregistratutako beroaldirik luzeena izan zen eta, era berean, historiako bigarren bortitzena Euskadin urteko edozein garaitarako.

Hilaren 21ean termometroek erraz izan ziren 40 graduetatik gora txoko askotan, eta egoerak okerrera egin zuen nabarmen 24an, Euskalmeten sareko estazioen erdiek langa hori gainditu zuten egunean. Zehazki, 44,1 gradu erregistratu ziren Sodupen, 43,2 Laudion eta 43,1 Galdakaon.

Gau tropikalak

Gaueko tenperaturak salbuespenezkoak eta oso altuak izan ziren; hain zuzen ere, ekainaren 22ko eta 24ko minimoen batezbestekoa EAEn historian sekula izan den altuena izan da, 2003ko abuztuaren 4ko errekorra gainditu zuen eta. Kalimak eta hezetasunak, gainera, muturrera eraman zuten sargori-sentsazioa.

Prezipitazio gutxi izan ziren, oro har, eta euri-egunen kopurua ohikoa baino askoz txikiagoa izan zen.

Hilabetea amaitzeko, eguraldi-aldaketa bortitza gertatu zen ekainaren 27ko eta 28ko arratsalde-gauetan, ekaitz-boladak izan baitziren.

Abisu eta alerta meteorologikoak

Hilabetearen bigarren erdian 24 abisu hori aktibatu ziren, prezipitazio handien, tenperatura altu iraunkorren, muturreko tenperatura altuen eta baso-suteen arriskuaren ondorioz.

Horrez gain, 12 alerta laranja ezarri ziren (tenperatura altu iraunkorrengatik, muturreko tenperatura altuengatik eta baso-suteen arriskuagatik) eta 3 alarma gorri muturreko tenperatura altuengatik.

Alarma gorria beroagatik Euskadin: 40 gradura arteko tenperaturak bero boladaren egunik gogorrenean
Euskal Autonomia Erkidegoa Bizkaia Gipuzkoa Araba Gizartea

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