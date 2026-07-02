64.000 migratzailek baino gehiagok eskatu dute Hego Euskal Herrian ezohiko erregularizazioa
49.451 pertsonak eman dute izena EAEn eta 14.886k egin dute Nafarroan. Eskaera nagusiak Bizkaian egin dira (28.834), eta Espainiako estatuan ia 1,2 milioi eskaerara iritsi dira.
Administrazio-egoera irregularrean dauden 64.337 migratzailek eskatu dute Espainiako Gobernuak abiatutako aparteko erregularizazio prozesuaz baliatzea Hego Euskal Herrian. Inklusio, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioak ekainaren 30ean epea itxi ostean argitaratutako behin betiko datuen arabera, Euskal Autonomia Erkidegoak (EAE) 49.451 eskaera erregistratu ditu; Nafarroan, berriz, zifra 14.886ra iritsi da.
EAEren barruan, izapide gehienak Bizkaian egin dira, 28.834. Atzetik ditu Gipuzkoa (12.063) eta Araba (8.554).
Aparteko prozesu hau apirilaren 16an sartu zen indarrean Espainiako Gobernuaren Errege Dekretu baten bidez, eta jatorria du bere garaian 600.000 sinatzaile baino gehiagoren babesa jaso zuen HEL Herri Ekimen Legegile batean. Neurri honi esker, urtarrilaren 1a baino lehen herrialdean modu irregularrean egon den eta gutxienez bost hilabeteko egonaldia egiaztatzen zutenei egoitza- eta lan-baimena eskatzeko aukera eman zaie, baita data horren aurretik asiloa eskatu zutenei ere, baldin eta zigor-aurrekaririk ez bazuten.
Elma Saiz Inklusio, Gizarte Segurantza eta Migrazio ministroak "mugarri" eta "arrakasta kolektibo" gisa kalifikatu du prozedura. Nolanahi ere, erregularizazio prozesua azken orduko zalaparta judizial batek baldintzatuta amaitu da Hego Euskal Herrian. Izan ere, asteartean, bulegoak ixtearekin batera, Auzitegi Gorenak erregulazio-dekretua Europar Batasuneko Justizia Auzitegira eramatea proposatu zuen formalki. Espainiako auzitegi nagusiak zalantza handiak ditu neurriak Europako Migrazio eta Asilo Ituna urratzen ote duen.
Esku-hartze judizial honek ziurgabetasun agertoki bat ireki du Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Nafarroan izapidetutako 64.000 eskaera baino gehiagoren balio juridikoari eta etorkizunari buruz.
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