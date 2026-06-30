Migratzaileen erregularizazioa EBko Justizia Auzitegira eramatea proposatu du Gorenak, 1,3 milioi eskaerarekin itxi ostean
"Europako araudiarekin talka egin" dezakeela jakinarazi die Gorenak helegitea jarri zuten erkidegoei.
Espainiako Auzitegi Gorenak aurreratu du migratzaileen aparteko erregularizazioaren inguruko auzia Europako Batasuneko Justizia Auzitegiari (EBJA) bidaltzeko aukera, uste baitu neurriak Europar Batasuneko araudiarekin talka egin dezakeela.
Administrazioarekiko Auzien Salak bost eguneko epea eman die erregularizazioaren aurka helegitea aurkeztu zuten autonomia erkidegoei —Valentziako Erkidegoari eta Aragoiri—, EBJAri aurretiazko galdera egiteko aukera aztertzearen inguruan iritzia eman dezaten.
Auzitegi Gorenaren arabera, dekretuan jasotako erregularizazio araubideak zalantzak sortzen ditu, Migrazio eta Asilo Itunaren (PMAEU) garapena egiten duten Europako arauekin bateragarria ote den.
Europako araudia
Hain zuzen ere, magistratuek galdetzen dute ea onargarria den, Itzulketari buruzko Zuzentaraua indarrean egon arren eta Espainiak oraindik osorik bere ordenamendura eraman ez badu ere, egoera administratibo irregularrean dauden “migratzaileei aldi baterako bizileku-baimen orokorra aitortzea, Espainian modu irregularrean egote hutsagatik”.
Bi ebazpenok hartu ditu Auzitegi Gorenak Valentziako Erkidegoak eta Aragoik eskatutako kautelazko neurriak ebatzi aurretik.
1,3 milioi eskaera jaso dira
Albistea ezagutu da ez-ohiko erregularizaziorako eskaerak aurkezteko epea amaitu den egun berean. Espainiako Gobernuko presidenteak, Pedro Sanchezek, jakinarazi du prozesuak 1,3 milioi eskaera inguru jaso dituela, eta kopuru horrek erakusten duela, haren esanetan, neurri hori beharrezkoa zela.
Herritartasun eta Integrazio Planaren aurkezpenean egin ditu adierazpenok, Madrilen. Gobernuak iragarri du planak 500 milioi euroko aurrekontua izango duela lehen urtean, eta lehen neurrietako bat izango dela dagoeneko Espainian bizi diren pertsonei bizitzeko eta lan egiteko baimena ematea, aparteko erregularizazioaren bidez.
Sanchezek azaldu du planak lau ardatz, 16 neurri eta 2030era bitarteko hamar helburu dituela. Horien artean daude lan-mugikortasunerako estrategia bat abiatzea, migraziorako bide legal eta seguruak sustatzeko, eta giza mugikortasunerako estatu-agentzia bat sortzea.
Erregularizazio prozesuari buruz, nabarmendu du eskaera bakoitzaren atzean dagoeneko herrialdean bizi den pertsona bat dagoela, eta aurrerantzean eskubide eta betebehar guztiekin gizartearen parte izango dela. Halaber, defendatu du ez dagoela integraziorik "egoera administratibo erregularrik gabe", eta “bazterketak" ez duela inor "babesten"; aitzitik, "iritsi berriak zaurgarriago" egiten dituela eta "harrera egiten duen gizartearen lana zailtzen" duela.
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