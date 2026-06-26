Ertzain bat kanporatu dute txosnetatik Hernanin; "zein zen bere bekatua?", galdetu du Zupiriak
Bingen Zupiria Segurtasuneko sailburuak ostiral honetan bere elkartasun osoa adierazi dio aste honetan Ertzaintzako agente izatearen "bekatua" zela-eta Hernaniko txosnen gunetik kanporatua izan den ertzainari.
Sailburuak gertakari hori ezagutarazi du Eusko Legebiltzarrako kontrol osoko bilkuran, Amaya Martínezk egindako galdera bati erantzunez. Galderan agenteen "aginte-galera" eta ezker abertzaleko "kumeek berotutako" Euskadiko "uda beroa" aipatu ditu.
"Zein zen bere bekatua?"
Sailburuak kezka agertu du aginte-galeraren inguruan, eta adierazi du elkarbizitzaren oinarrietako bat, hain zuzen ere, agintaritzarekiko errespetua izan behar dela, "ez autoritarismoarekikoa", baita pertsonekiko eta ondasunekiko errespetua ere.
Ildo horretan, salatu du Hernaniko jaietan, kaleko arropaz zihoan agente bat txosnen gunetik kanporatu zutela. "Zein zen bere bekatua? Ertzaina izatea", deitoratu du Zupiriak. Era berean, Segurtasun Sailaren izenean, "elkartasun osoa" helarazi dio agente horri.
Azkenik, sailburuak azaldu du Eusko Jaurlaritzaren babesa "udal poliziak edo ertzainak izateagatik baztertu nahi dituzten herritar guztiei" ere zabaltzen zaiela.
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