Expulsan a un ertzaina de las txosnas en Hernani; "¿cuál era su pecado?”, se pregunta Zupiria

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha transmitido este viernes toda su solidaridad al ertzaina que esta semana ha sido expulsado de la zona de las txosnas en Hernani (Gipuzkoa) por el "pecado" de ser un agente de la Policía vasca.

El consejero ha revelado este episodio durante el pleno de control del Parlamento Vasco en respuesta a una pregunta de la representante de Vox, Amaia Martínez, sobre la "pérdida de autoridad" de los agentes y sobre el "verano caliente" que vaticina en Euskadi tras haber sido "calentado por los cachorros de la izquierda abertzale".

"¿Cuál es el pecado?"

El consejero ha compartido su preocupación por la citada pérdida de autoridad y ha considerado que la base de la convivencia debe ser precisamente el respeto a la autoridad, "que no el autoritarismo", y también el respeto a las personas y los bienes.

En este sentido ha denunciado que en la noche de antes de ayer, durante las fiestas de Hernani, un agente que iba de calle fue expulsado de la zona de las txosnas. "¿Cuál era su pecado? Ser ertzaina", ha lamentado Zupiria, que ha transmitido a este agente "toda la solidaridad" del Departamento de Seguridad.

EL consejero ha hecho extensivo ese apoyo del Gobierno Vasco a "todos los ciudadanos a los que quieren echar por ser policías locales o ertzainas".