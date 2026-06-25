El Pleno del Parlamento Vasco ha aprobado la reforma de la Ley de regulación de los festejos taurinos tradicionales de fomento en la CAV, que permite la participación de menores de edad —a partir de los ocho años— en espectáculos con reses pequeñas. La ley, impulsada por el PNV y el PSE-EE, ha salido adelante con el apoyo del PP y Vox, la abstención de EH Bildu y el voto en contra de Sumar.



Esta modificación legislativa se centra en regular la tauromaquia popular e infantil, por lo que únicamente afecta a modalidades como vaquillas o sokamuturras.



La reforma fija en ocho años la edad mínima para que los menores participen en estos festejos taurinos. Además, finalmente no se establecerá la necesidad de presentar autorizaciones paternas o de tutores para dicha participación.



En materia de bienestar animal, solo se permite el uso de animales bovinos de menos de 18 meses (reses pequeñas o becerros) y queda prohibido cualquier tipo de maltrato al animal.

Los recintos o recorridos deberán estar acotados mediante barreras de protección seguras y será obligatorio ofrecer información clara a los participantes sobre las normas de seguridad y las pautas de protección y respeto a los animales antes del inicio del festejo. Las infracciones fijadas en la ley van entre los 150 euros de las más leves hasta 30 000 en las más graves.



La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial en el País Vasco por lo que se espera que pueda tener efecto ya durante los meses de verano para llevar a cabo este tipo de eventos en las localidades vascas ya con una regulación aprobada.

Debate en el Parlamento

En el transcurso del debate, el parlamentario del PNV Jon Andoni Atutxa ha indicado que con esta ley se establece un reglamento que permitirá que las corridas o festejos de toros en las que puedan participar menores "se celebren con seguridad y responsabilidad".



Por su parte, la parlamentaria del PSE-EE, Miren Gallastegi ha explicado que con esta ley se pretende establecer "un marco garantista que permita la celebración segura de estos festejos, reconociendo ese valor cultural, protegiendo a los participantes y garantizando el escrupuloso respeto a los animales involucrados".



A su vez, la parlamentaria de EH Bildu Eraitz Saez de Egilaz ha lamentado que durante la tramitación parlamentaria de esta ley, su contenido "se ha difuminado y empeorado", especialmente en lo que se refiere a las garantías para la protección de los menores. Ha reconocido que esta es una cuestión que "genera contradicciones y dudas", incluso en el seno de la propia EH Bildu.

Aplauso del sector ganadero, rechazo de asociaciones animalistas

Tras la aprobación, el portavoz de varias asociaciones de ganaderos y de aficionados, Asier Albite, ha ensalzado la norma y han insistido en que estos festejos hacen posible que "desde bien pequeñitos tanto animales como personas vayan aprendiendo y vayan tomando los hábitos" para que cuando sean adultos estos espectáculos se desarrollen de "forma más segura".

Por su parte, varias asociaciones animalistas han denunciado en una nota que la norma es un "retroceso" porque regula una práctica "contraria al bienestar animal", entre otros motivos. Este rechazo se plasma en las más de 40 000 firmas contrarias a la ley que entregaron en marzo al Parlamento Vasco.