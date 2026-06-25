Aprobada la ley que permite participar a menores en espectáculos taurinos con reses pequeñas
Mientras ganaderos y aficionados han aplaudido la reforma, asociaciones animalistas la tachan de "retroceso" y anuncian que agotarán las vías judiciales para que la ley sea derogada.
El Pleno del Parlamento Vasco ha aprobado la reforma de la Ley de regulación de los festejos taurinos tradicionales de fomento en la CAV, que permite la participación de menores de edad —a partir de los ocho años— en espectáculos con reses pequeñas. La ley, impulsada por el PNV y el PSE-EE, ha salido adelante con el apoyo del PP y Vox, la abstención de EH Bildu y el voto en contra de Sumar.
Esta modificación legislativa se centra en regular la tauromaquia popular e infantil, por lo que únicamente afecta a modalidades como vaquillas o sokamuturras.
La reforma fija en ocho años la edad mínima para que los menores participen en estos festejos taurinos. Además, finalmente no se establecerá la necesidad de presentar autorizaciones paternas o de tutores para dicha participación.
En materia de bienestar animal, solo se permite el uso de animales bovinos de menos de 18 meses (reses pequeñas o becerros) y queda prohibido cualquier tipo de maltrato al animal.
Los recintos o recorridos deberán estar acotados mediante barreras de protección seguras y será obligatorio ofrecer información clara a los participantes sobre las normas de seguridad y las pautas de protección y respeto a los animales antes del inicio del festejo. Las infracciones fijadas en la ley van entre los 150 euros de las más leves hasta 30 000 en las más graves.
La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial en el País Vasco por lo que se espera que pueda tener efecto ya durante los meses de verano para llevar a cabo este tipo de eventos en las localidades vascas ya con una regulación aprobada.
Debate en el Parlamento
En el transcurso del debate, el parlamentario del PNV Jon Andoni Atutxa ha indicado que con esta ley se establece un reglamento que permitirá que las corridas o festejos de toros en las que puedan participar menores "se celebren con seguridad y responsabilidad".
Por su parte, la parlamentaria del PSE-EE, Miren Gallastegi ha explicado que con esta ley se pretende establecer "un marco garantista que permita la celebración segura de estos festejos, reconociendo ese valor cultural, protegiendo a los participantes y garantizando el escrupuloso respeto a los animales involucrados".
A su vez, la parlamentaria de EH Bildu Eraitz Saez de Egilaz ha lamentado que durante la tramitación parlamentaria de esta ley, su contenido "se ha difuminado y empeorado", especialmente en lo que se refiere a las garantías para la protección de los menores. Ha reconocido que esta es una cuestión que "genera contradicciones y dudas", incluso en el seno de la propia EH Bildu.
Aplauso del sector ganadero, rechazo de asociaciones animalistas
Tras la aprobación, el portavoz de varias asociaciones de ganaderos y de aficionados, Asier Albite, ha ensalzado la norma y han insistido en que estos festejos hacen posible que "desde bien pequeñitos tanto animales como personas vayan aprendiendo y vayan tomando los hábitos" para que cuando sean adultos estos espectáculos se desarrollen de "forma más segura".
Por su parte, varias asociaciones animalistas han denunciado en una nota que la norma es un "retroceso" porque regula una práctica "contraria al bienestar animal", entre otros motivos. Este rechazo se plasma en las más de 40 000 firmas contrarias a la ley que entregaron en marzo al Parlamento Vasco.
Te puede interesar
Ibone Bengoetxea: “El espíritu de esta ley es mayor seguridad jurídica sin mayores exigencias"
La vicelehendakari, PNV y EH Bildu ponen en valor el acuerdo para garantizar la seguridad jurídica del euskera, mientras que PSE, PP, Sumar y Vox cuestionan esta modificación legal.
El Parlamento Vasco aprueba la reforma para reforzar la protección del euskera en las OPE
La modificación de la Ley de Empleo Público Vasco, impulsada por el PNV, busca reforzar la seguridad jurídica de los requisitos lingüísticos en el acceso al empleo público. El texto ha salido adelante con el apoyo del PNV y la abstención de EH Bildu, mientras que el PSE, socio del PNV en el Gobierno Vasco, ha votado en contra.
Egiari Zor pide reformar la ley de abusos policiales para que ninguna víctima quede "excluida"
La fundación ha trasladado al Gobierno Vasco 500 solicitudes de reconocimiento que fueron rechazadas al tramitarse fuera de plazo.
Discusión subida de tono entre Feijóo y Patxi López en el Congreso
El líder del PP ha mencionado al padre del portavoz del PSOE en el estrado y éste le ha respondido afirmando que el fundador de partido formaba parte del "gobierno de dictadura que le torturó y desterró".
Begoña Gómez entrega su pasaporte en el juzgado a petición del juez
El juez se lo ha retirado como medida cautelar al abrir juicio oral contra ella por cuatro posibles delitos, incluido corrupción en los negocios.
PNV y EH Bildu llegan a un acuerdo para sacar adelante la reforma de la ley de empleo público
La formación de izquierdas se abstendrá y posibilitará la aprobación de la modificación de la ley impulsada por EAJ-PNV. Ambos grupos han acordado también realizar un seguimiento conjunto a la aplicación y efectividad de la ley durante tres años.
Feijóo exige a Sánchez que convoque elecciones: "Usted es el nexo político corruptor"
En sus intervenciones en el Congreso, la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha rechazado facilitar un adelanto electoral y la jeltzale Maribel Vaquero ha reprochado al PP su "obsesión" con el PNV.
Sánchez avala que no haya espacios de impunidad para los corruptos, "sean quienes sean"
El presidente del Gobierno español ha expresado este miércoles su respeto a la sentencia del Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos y ha asegurado que "jamás" conoció "ni hubiera tolerado" ninguna de las prácticas corruptas que afectan a varios de sus colaboradores en el Gobierno y en el partido.
Moncloa rechaza que Sánchez deba dimitir porque algunas personas "le hayan fallado"
Este lunes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, volvió a pedir la dimisión del presidente del Gobierno de España tras la sentencia que condena a Ábalos por el caso de las mascarillas. EH Bildu cree que la legislatura debe continuar para seguir avanzando, y el PNV espera las explicaciones de Sánchez.