Adin txikikoei zezen-ikuskizunetan parte hartzeko aukera emango dien legea onartu du Legebiltzarrak
Ganaduzaleek araua txalotu duten bitartean, talde animalistek esan dute "atzerapausoa" dela eta aurreratu dute auzitara joko dutela.
Zezen-ikuskizunetan zortzi urtetik gorako haurrek parte hartzea ahalbidetzen duen araua onartu du gaur Eusko Legebiltzarrak. EAJk eta PSE-EE alderdiek eraman dute proposamena Ganberara; horien aldeko botoez gain, PPrenak eta Voxenak ere jaso ditu. EH Bildu abstenitu egin da, eta Sumarrek aurkako boza eman du.
Euskadiko sustapen-izaerako tradiziozko zezen-ikuskizunak arautzeko Legearen erreforma da onartu dena. Bigantxa ikuskizunak edo sokamuturrak bezalako ekitaldietan hartu ahal izango dute parte haurrek.
Testuaren arabera, zortzi eta 16 urte arteko ume eta gazteek zezen-ikuskizunetan parte hartzea legezkoa izango da, eta ez dute gurasoen edota tutoreen baimenik aurkeztu beharko horretarako.
Animalia gazteak, 18 hilabetetik beherako abelburu txikiak edo zekorrak, erabiliko dira ekitaldietan, eta guztiz debekatuta egongo da horiei tratu txarra ematea.
Ikuskizunak itxituren barruan egin beharko dira beti, babes-hesi seguruekin, eta derrigorrezkoa izango da parte-hartzaileei segurtasun neurriei buruzko informazioa argi helaraztea. Arau-hausteak 150 eta 30.000 euro arteko isunekin zigortuko dira.
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean sartuko da indarrean legea. Aurreikuspenen arabera, udako jaien aurretik izango da.
Eztabaida, Legebiltzarrean
Legebiltzarreko eztabaidan, Jon Antoni Atutxa EAJko parlamentariak defendatu du adin txikoei zuzendutako zezen-ikuskizunak "segurtasun osoarekin" eta "arduraz" egitea ahalbidetuko duela arauak.
Ildo beretik, PSE-EEko Miren Gallastegik esan du ekitaldiak "berme guztiekin" egitea dela helburua. "Gazteen babesa" eta "animaliekiko errespetu zorrotza" erdigunean jartzea da erreformarekin bilatu nahi dutena, ekitaldien "balio kulturala" aitortuta.
Bere aldetik, Eritz Saez de Egilaz EH Bilduko legebiltzarkideak adierazi du arauaren edukia "difuminatu" eta "okertu" egin dela, tramitazioan zehar, eta, zentzu horretan, bereziki aipatu du haurren babeserako bermeen atala.
Ezker abertzaleko kideak aitortu du gai honek "zalantzak eta kontraesanak" eragiten dituela EH Biduren barruan.
Ganaduzaleak pozik, animalistak haserre
Legea onartu ondoren egindako adierazpenetan, pozik agertu dira ganaduzale eta zezenketa elkarteetako ordezkariak. Horien izenean, Asier Albite Larrabehi Elkarteko kideak esan du gustura daudela, udan zezen-ikuskizunekin "herriz herri ibiltzea" ahalbidetuko dielako. Haren hitzetan, "umetatik ikasi" ahalko dute haurrek halako ekitaldietan "nola jokatu".
Kontrara, animalisten elkarteek ohar batean salatu dute "atzerapausoa" dela gaur onartutako testua, "animalien ongizatearen aurkakoa" delako, besteak beste. Evaristo Rodriguez Euskanbafed Elkarteko ordezkariak aurreratu du auzitara joko dutela, araua baliogabe gera dadin.
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