Bengoetxea sobre la ayuda a ETS: "Hay que acompañar y no penalizar el éxito cultural"
La consejera vasca de Cultura, Ibone Bengoetxea, ha insistido en el respaldo a la subvención al grupo alavés ETS cuestionada por más de un centenar de músicos, y ha dejado claro que "no hay que penalizar el éxito cultural sino acompañarlo". Bengoetxea ha respondido de este modo a una pregunta formulada por el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, en el pleno de control en el Parlamento Vasco.
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EH Bildu propone que el aeropuerto de Loiu se llame Lehendakari Agirre
EH Bildu ha propuesto que el aeropuerto de Loiu pase a llevar oficialmente el nombre del lehendakari José Antonio Agirre, una propuesta que el actual lehendakari, Imanol Pradales, ha dicho que se analizará.
Pradales pide a Sánchez cumplir el Estatuto y abrir una "nueva fase"
El lehendakari Pradales ha lanzado un claro mensaje al Gobierno de España y a su presidente, Pedro Sánchez, en el Parlamento Vasco, en el que ha asegurado que "queda mucho por hacer "y que en estos momentos exige" un alto nivel de negociación y ritmo. "El lehendakari ha subrayado que todo lo acordado debe cumplirse para mantener la confianza política y ha advertido de que el presidente del Gobierno español "se ha despistado" en sus compromisos sobre el autogobierno vasco. Pradales ha recordado que el presidente Sánchez ha mostrado su "firmeza" para seguir en el cargo y le ha pedido "la misma firmeza" en el cumplimiento definitivo del Estatuto de Gernika.
Díez Antxustegi: "El principal motivo del acuerdo que hemos alcanzado es que el euskera es central para el PNV"
El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha sido entrevistado en el programa Faktoria de Euskadi Irratia y ha explicado los términos del acuerdo alcanzado con EH Bildu para dar seguridad jurídica al euskera en la Administración. Según ha indicado, la razón principal que ha motivado el acuerdo con la coalición abertzale es que “el euskera es una cuestión central” para su formación. En este sentido, ha rebajado las expectativas sobre la posibilidad de que queda ser un precedente de nuevos acuerdos.
El Parlamento Vasco aprueba tramitar la ley para agilizar proyectos económicos entre reproches de la oposición a PNV y PSE-EE
La tramitación de esta iniciativa, ha recibido el visto bueno del Pleno de la Cámara autonómica con los 39 votos a favor del PNV y el PSE-EE, y los 36 votos en contra de EH Bildu, PP, Sumar y Vox.
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Mientras ganaderos y aficionados han aplaudido la reforma, asociaciones animalistas la tachan de "retroceso" y anuncian que agotarán las vías judiciales para que la ley sea derogada.
Ibone Bengoetxea: “El espíritu de esta ley es mayor seguridad jurídica sin mayores exigencias"
La vicelehendakari, PNV y EH Bildu ponen en valor el acuerdo para garantizar la seguridad jurídica del euskera, mientras que PSE, PP, Sumar y Vox cuestionan esta modificación legal.
El Parlamento Vasco aprueba la reforma para reforzar la protección del euskera en las OPE
La modificación de la Ley de Empleo Público Vasco, impulsada por el PNV, busca reforzar la seguridad jurídica de los requisitos lingüísticos en el acceso al empleo público. El texto ha salido adelante con el apoyo del PNV y la abstención de EH Bildu, mientras que el PSE, socio del PNV en el Gobierno Vasco, ha votado en contra.
Egiari Zor pide reformar la ley de abusos policiales para que ninguna víctima quede "excluida"
La fundación ha trasladado al Gobierno Vasco 500 solicitudes de reconocimiento que fueron rechazadas al tramitarse fuera de plazo.