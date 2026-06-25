El Parlamento Vasco aprueba tramitar la ley para agilizar proyectos económicos entre reproches de la oposición a PNV y PSE-EE

El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves la toma en consideración de la proposición de ley del PNV y el PSE-EE para simplificar y agilizar los proyectos económicos sostenibles, con el voto en contra de todos los grupos de la oposición.

La tramitación de esta iniciativa, que a partir de ahora realizará su correspondiente recorrido en el Parlamento Vasco, ha recibido el visto bueno del Pleno de la Cámara autonómica con los 39 votos a favor del PNV y el PSE-EE, y los 36 votos en contra de EH Bildu, PP, Sumar y Vox.

La Proposición de Ley de medidas urgentes de simplificación y agilización para la actividad económica sostenible pretende reforzar la competitividad de Euskadi en sectores relacionados con la 'economía verde'.

El texto reduce plazos y cargas administrativas, y pretende reforzar la seguridad jurídica para acelerar la implantación de nuevas actividades en ámbitos como la transición energética, la economía circular y la industria agroalimentaria. PNV y PSE-EE destacan que la reducción de los plazos administrativos no implicará una reducción de "garantías", sino tan solo una supresión de "duplicidades".

La propuesta pretende impulsar las inversiones estratégicas de la industria verde y, con ese fin, recoge instrumentos para acelerar la implementación de nuevos proyectos, para favorecer la economía circular y fortalecer el sector primario.

Joseba Díez Antxustegi, portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, ha explicado que esta ley "simplifica, facilita y aligera los trámites", con el fin de que "Euskadi no pierda oportunidades en este mundo competitivo". En este sentido, ha afirmado que, frente al riesgo de "deslocalizaciones", es necesario garantizar que Euskadi "siga siendo atractiva" para mantener a sus empresas y para atraer nuevas inversiones. "Las empresas lo que piden es que no les toquemos las narices, que no les pongamos pegas, que facilitemos las inversiones emisiones en Euskadi", ha añadido.

El parlamentario del PSE-EE, Ekain Rico, ha explicado que, con esta ley, "se trata de poner al servicio de la ciudadanía y de los agentes económicos unos procedimientos más ágiles, más modernos y más seguros jurídicamente".

Desde EH Bildu, Ander Goikoetxea, ha calificado de "inaceptables" tanto el procedimiento empleado para tramitar esta ley, como los contenidos de la propuesta. De esa forma, ha criticado que "en nombre de la competitividad", se plantea "una ley que cambia todo nuestro modelo de gobernanza y que deja de lado la autonomía de los ayuntamientos".

El parlamentario del PP, Álvaro Gotxi, ha expresado su rechazo a la forma en la que se ha tramitado esta ley, través de una proposición de los partidos del Gobierno, en lugar de mediante un proyecto de ley del propio Ejecutivo, un procedimiento que requiere de más controles y garantías. "Lo hacen únicamente para no pasar por donde tienen que pasar un proyecto de ley; no vaya a ser que alguien les diga que esto que presentan hoy aquí es una chapuza irresponsable", ha denunciado.

Por parte de Sumar, Jon Hernández, ha advertido de que la "desregulación" que se plantea en esta iniciativa "puede reducir el necesario control del impacto de la actividad económica", especialmente "en temas sensibles como el medioambiental".

La parlamentaria de Vox, Amaia Martínez, ha cuestionado que el Gobierno Vasco pueda convertirse en "promotor o facilitador" de la actividad económica a través de esta ley, por lo que ha votado en contra de su toma en consideración.