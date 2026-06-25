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Legebiltzarrak proiektu jasangarriak bizkortzeko ekimena tramitatzea onartu du, EAJren eta PSE-EEren aurkako kritikak tarteko

Hain zuzen ere, EAJren eta PSE-EEren aldeko 39 botoekin, eta EH Bilduren, PPren, Sumarren eta Voxen kontrako 36 botoekin jaso du Eusko Legebiltzarreko osoko bilkuraren oniritzia.

La reforma de la ley ha sido aprobada en el Parlamento Vasco REMITIDA / HANDOUT por LEGEBILTZARRA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 25/6/2026
Eusko Legebiltzarra. Argazkia: Legebiltzarra
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EITB

Azken eguneratzea

Proiektu ekonomiko jasangarriak sustatzea helburu duten prozesuak sinplifikatzeko eta arintzeko EAJren eta PSE-EEren lege-proposamena aintzat hartzea onartu du Eusko Legebiltzarrak ostegun honetan, oposizioko talde guztien aurkako botoarekin.

Hain zuzen ere, EAJren eta PSE-EEren aldeko 39 botoekin, eta EH Bilduren, PPren, Sumarren eta Voxen kontrako 36 botoekin jaso du Eusko Legebiltzarreko osoko bilkuraren oniritzia.

Jarduera ekonomiko jasangarria sinplifikatzeko eta arintzeko premiazko neurriei buruzko lege-proposamenak Euskadiren lehiakortasuna indartzea du helburu 'ekonomia berdearekin' lotutako sektoreetan.

Testuak, administrazio-epeak eta -kargak murriztea aurreikusiten du, eta segurtasun juridikoa indartu nahi du, energia-trantsizioan, ekonomia zirkularrean eta nekazaritzako elikagaien industrian jarduera berriak bizkortzeko.

Proposamenak industria berdearen inbertsio estrategikoak bultzatu nahi ditu eta, horretarako, proiektu berrien inplementazioa bizkortzeko, ekonomia zirkularra bultzatzeko eta lehen sektorea indartzeko tresnak biltzen ditu.

Joseba Diez Antxustegi EAJk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak azaldu duenez, lege-proposamen horrek "prozesuak erraztu eta arintzen ditu, Euskadik mundu lehiakor honetan aukerak gal ez ditzan". Zentzu horretan, "deslokalizazioen" arriskuaren aurrean, Euskadik bere enpresak mantentzeko eta inbertsio berriak erakartzeko "erakargarria izaten jarraitzea" bermatu behar dela adierazi du.

Ekain Rico PSE-EEko legebiltzarkideak azaldu duenez, lege honekin "prozedura arinagoak, modernoagoak eta juridikoki seguruagoak sustatu nahi dira herritarren eta eragile ekonomikoen zerbitzura".

EH Bildutik, Ander Goikoetxeak esan du "onartezinak" direla bai legea tramitatzeko erabilitako prozedura, bai proposamenaren edukiak. Era horretan, "lehiakortasunaren izenean, gure gobernantza eredu osoa aldatzen duen eta udalen autonomia alde batera uzten duen legea" planteatzen dela kritikatu du.

Alvaro Gotxi PPko legebiltzarkideak lege-proposamen hau tramitatzeko moduaren aurka dagoela adierazi du, alegia, koalizio-gobernuko alderdien proposamen baten bidez, Jaurlaritzaren beraren lege-proiektu baten bidez izan beharrean, azken hori kontrol eta berme gehiago behar dituen prozedura baita. "Lege-proiektu bat bezala ez tramitatzeko egiten dute; ez da izango norbaitek esatea gaur aurkezten duten hau lardaskeria arduragabea dela", salatu du PPko legebiltzarkideak.

Jon Hernandez Sumarreko kideak ohartarazi du ekimen honetan planteatzen den "desarautzeak jarduera ekonomikoaren eraginaren beharrezko kontrola murriztu" dezakeela, "batez ere ingurumena bezalako gai sentikorretan".

Amaia Martinez Voxeko legebiltzarkideak zalantzan jarri du lege honen bidez Eusko Jaurlaritza jarduera ekonomikoaren "sustatzaile edo bideratzaile" bihur daitekeenik, eta, beraz, ekimena tramitatzearen aurka bozkatu du.

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