El Parlamento Vasco aprueba la reforma para reforzar la protección del euskera en las OPE con la abstención de EH Bildu
El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves la reforma de la Ley de Empleo Público Vasco promovida por el PNV para reforzar las garantías jurídicas de los requisitos de euskera en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE).
La iniciativa ha recibido el voto favorable del PNV y la abstención de EH Bildu, mientras que el PSE, PP, Sumar y Vox han votado en contra. La abstención de EH Bildu ha resultado decisiva para que la propuesta saliera adelante.
La reforma incorpora diversas medidas destinadas a evitar nuevas resoluciones judiciales contrarias a los requisitos lingüísticos fijados para el acceso a la función pública. Entre ellas, destaca la ampliación de la figura de la preceptividad aplazada, que permite reservar plazas para aspirantes que no disponen del perfil lingüístico exigido en el momento de acceder al puesto, con el compromiso de que la administración impulse posteriormente su euskaldunización.
Además, la modificación elimina la obligación de aplicar referencias lingüísticas generales para todos los puestos. A partir de ahora, cada administración deberá determinar el nivel de euskera necesario en función de las características de cada plaza, las necesidades operativas y la atención a la ciudadanía.
La nueva regulación también establece que las instituciones públicas deberán realizar un análisis justificado de los usos y demandas de los dos idiomas oficiales, con el fin de garantizar la proporcionalidad de las medidas adoptadas y los derechos lingüísticos de la ciudadanía, así como los derechos laborales de las personas trabajadoras.
Acuerdo entre PNV y EH Bildu
La votación ha llegado un día después del acuerdo alcanzado entre el PNV y EH Bildu. En virtud de ese pacto, la coalición soberanista se comprometió a facilitar la aprobación de la reforma mediante su abstención. A cambio, el PNV aceptó varias condiciones, entre ellas el compromiso de impulsar una nueva modificación legal si, en un plazo de tres años, se concluye que las medidas aprobadas no son suficientes para cumplir los objetivos previstos.
Tanto el PNV como EH Bildu han destacado la dimensión "cuantitativa y cualitativa" del acuerdo alcanzado, mientras que el PSE ha criticado la ruptura del consenso que, a su juicio, había existido hasta ahora en esta materia.
EUSKERA
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