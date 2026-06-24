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Begoña Gómez entrega su pasaporte en el juzgado a petición del juez

El juez se lo ha retirado como medida cautelar al abrir juicio oral contra ella por cuatro posibles delitos, incluido corrupción en los negocios.
El vehículo que traslada a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a su llegada a los Juzgados de Plaza Castilla, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España). Peinado ha dado este paso después de que el pasado sábado resolviera abrir juicio oral a Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Ese mismo día, acordó retirarle el pasaporte, prohibirle salir del país y obligarla a comparecer dos veces al mes ante su juzgado. A. Pérez Meca / Europa Press 24/6/2026
El vehículo que traslada Gómez, a su llegada a los Juzgados. Foto: EuropaPress
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Agencias | EITB

Última actualización

Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno de España, ha entregado esta tarde su pasaporte en el juzgado, después de que el magistrado Juan Carlos Peinado acordase retirárselo como medida cautelar al abrir juicio ante un jurado popular contra ella por cuatro posibles delitos, incluido corrupción en los negocios.

Ha sido la sexta vez que Begoña Gómez acudía a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, después de que el pasado sábado el juez Juan Carlos Peinado acordase para ella las medidas cautelares que solicitaron las acusaciones populares que dirige Hazte Oír: retirada del pasaporte, prohibición de salir del país y comparecencias quincenales en el juzgado.

Unas medidas que también impuso para su asesora, Cristina Álvarez, que ya entregó el martes su pasaporte, y que las defensas de ambas han recurrido ante la Audiencia Provincial de Madrid, al considerarlas desproporcionadas y al rechazar de plano que exista riesgo de que se fuguen, como sostiene el juez Peinado.

Psoe Política

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