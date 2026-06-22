El informe que avala la caza del lobo obtiene el respaldo de la mayoría de las comunidades autónomas

La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente ha aprobado este lunes la propuesta respaldada por la mayoría de comunidades autónomas sobre el informe sexenal del lobo, que avala su caza, con los votos en contra del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y de Cataluña; Euskadi y Castilla-La Mancha se han abstenido.

El documento defendido por las comunidades autónomas con presencia estable de la especie, que el Estado español debe remitir a la Comisión Europea, concluye que la población del lobo en España se encuentra en un “estado de conservación favorable”, según han informado varios gobiernos autonómicos.

La propuesta ha sido respaldada por la práctica totalidad de las comunidades autónomas, salvo Euskadi y Castilla-La Mancha, que se han abstenido, y Cataluña, que ha votado en contra, mientras que el ministerio también se ha opuesto.

Fuentes del ministerio han confirmado a EFE que el Miteco ha presentado durante la reunión el informe sexenal elaborado por sus servicios técnicos a partir de la información remitida por las comunidades autónomas, junto con la documentación técnica y científica recopilada durante el proceso de elaboración y revisión.

No obstante, han mantenido su rechazo a la propuesta alternativa de las comunidades al considerar que "no se ajusta a los criterios metodológicos y de reporte establecidos por la Comisión Europea" para este tipo de informes.