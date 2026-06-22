Otsoa

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Otsoaren ehizari bide ematen dion txostenak autonomia-erkidego gehienen babesa jaso du

Kataluniak bakarrik bozkatu du kontra, eta Euskadik eta Gaztela-Mantxak abstenitu egin dira. Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa ere proposamenaren aurka agertu da.

lobo iberico EFE

Iberiar otso baten artxiboko irudia. Argazkia: EFE

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Agentziak | EITB

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Ingurumeneko Konferentzia Sektorialak astelehen honetan onartu du autonomia-erkidego gehienek otsoaren sei urteko txostenari buruz babestu duten proposamena, otsoaren ehiza bermatzen duena. Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioa (Miteco) eta Katalunia testuaren kontra bozkatu dute, eta Euskadi eta Gaztela-Mantxa abstenitu egin dira.

Espainiako Estatuak Europako Batzordeari helarazi beharko dion eta espeziearen presentzia egonkorra duten autonomia-erkidegoek defendatutako dokumentuak ondorioztatzen duenez, Espainiako otsoaren populazioa "kontserbazio-egoera onean" dago, zenbait gobernu autonomikok jakinarazi dutenez.

Proposamena ia autonomia erkidego guztiek babestu dute, Euskadik eta Gaztela-Mantxak (abstenitu egin dira) eta Kataluniak izan ezik (kontra bozkatu du). Ministerioa ere kontra agertu da.

Ministerioko iturriek EFEri baieztatu diotenez, Mitecok bere zerbitzu teknikoek egindako sei urteko txostena aurkeztu du bileran, autonomia-erkidegoek bidalitako informazioan oinarrituta, baita lantzeko eta berrikusteko prozesuan bildutako dokumentazio teknikoa eta zientifikoa ere.

Hala ere, proposamen alternatibo hori errefusatu dute, "Europako Batzordeak txosten mota horietarako ezarritako metodologia- eta txosten-irizpideekin bat ez datorrelako".

Espainiako gobernua Ingurumena Politika

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