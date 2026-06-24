Egiari Zor pide reformar la ley de abusos policiales para que ninguna víctima quede "excluida"

La fundación Egiari Zor ha pedido a la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, que la Cámara autonómica reforme la conocida como ley de víctimas de abusos policiales. El objetivo de esta iniciativa es evitar que cualquier persona que haya padecido este tipo de vulneraciones de derechos humanos quede "excluida" de las medidas de reconocimiento y reparación.

Egiari Zor se ha reunido este miércoles con Tejeria para trasladarle una serie de reivindicaciones a favor del "reconocimiento y la reparación de todas las víctimas de la violencia del Estado", un colectivo que, según denuncian, "lleva décadas esperando justicia y reconocimiento oficial".

En este sentido, la plataforma ha criticado que "varios miles de personas se han quedado fuera del amparo" de la norma vasca. A su juicio, los plazos habilitados en su momento "fueron insuficientes para el volumen de víctimas que debía acoger". Asimismo, han censurado que la difusión sobre la propia ley tuvo un "escaso y dificultoso recorrido", lo que impidió que la información llegara a tiempo para que muchos afectados presentaran su solicitud.

Un marco temporal "arbitrario" e incompleto

Por otra parte, Egiari Zor ha calificado de "arbitrario" el marco temporal de la ley (que abarca de 1979 a 1999), ya que "deja fuera casos anteriores y, sobre todo, los posteriores ocurridos a partir de 1999, que afectan a varios miles de personas".

También han explicado a la presidenta de la Cámara que existen violaciones de derechos humanos no contempladas en el texto actual, como las derivadas de la política de dispersión o la "violencia indirecta".

Por todo ello, han solicitado a Tejeria que plantee a los grupos parlamentarios la "necesidad urgente" de abrir un nuevo plazo oficial de inscripción. Reclaman una reforma profunda que convierta la norma en un mecanismo integral y que "supere de una vez por todas la asimetría que padecen las víctimas de la violencia de Estado".

Reconocimiento “integral”

Entre las demandas concretas de la fundación destaca la ampliación del marco temporal para que la norma abarque todos los casos ocurridos desde 1960 hasta la actualidad, así como la inclusión de las recomendaciones de la Comisión de Valoración, integrada por expertos que ya han denunciado las "carencias" de la ley actual.

Según los datos trasladados, durante el periodo en el que el plazo estuvo abierto (de 2019 a 2021) se registraron un total de 711 solicitudes, de las cuales 400 personas han sido reconocidas oficialmente en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

Sin embargo, Egiari Zor ha contrastado este balance con el informe del Instituto Vasco de Criminología (IVAC-KREI), que "documenta más de 4000 casos solo en términos de tortura". La asociación ha revelado que ya ha recopilado 500 solicitudes fuera de plazo, que está entregando mensualmente al Gobierno Vasco, aunque aseguran que hay "muchas más".