Polizia gehiegikerien legea erreformatzeko eskatu du Egiari Zor elkarteak, biktima bakar bat ere "baztertuta" gera ez dadin
Epez kanpo izapidetzeagatik ezetsi zituzten 500 onarpen-eskaera helarazi dizkio fundazioak Eusko Jaurlaritzari.
Egiari Zor fundazioak polizia-abusuen biktimen legea berritu dezatela eskatu dio Bakartxo Tejeria Eusko Legebiltzarreko presidenteari, giza eskubideen urraketa mota horiek jasan dituen inor aitortza eta erreparazio neurrietatik "kanpo" geratu ez dadin.
Egiari Zor taldeak bilera egin du asteazken honetan Tejeriarekin, "Estatuaren indarkeriaren biktima guztien aitortza eta erreparazioaren" aldeko hainbat eskaera helarazteko; izan ere, salatu dutenez, kolektibo horrek "hamarkadak daramatza justizia eta aitortza ofizialaren zain".
Ildo horretan, fundazioak kritikatu du "hainbat mila lagun babesik gabe" geratu direla Euskal Autonomia Erkidegoko arauaren aterpetik kanpo. Haien iritziz, bere garaian jarritako epeak "ez ziren nahikoak izan jaso beharreko biktima kopuruarentzat". Era berean, legeren zabalkundeak "ibilbide urria eta zaila" izan zuela deitoratu dute, eta horrek eragotzi egin zuela informazioa garaiz iristea biktima askok euren eskaera aurkeztu ahal izateko.
Denbora-esparru "arbitrarioa" eta osatugabea
Bestalde, Egiari Zorrek "arbitrariotzat" jo du legearen denbora-esparrua (1979tik 1999ra bitartekoa), "lehenagoko kasuak eta, batez ere, 1999tik aurrera gertatutakoak kanpoan uzten dituelako, eta horrek hainbat mila pertsonari eragiten die".
Giza eskubideen urraketa batzuk gaur egungo testuan jasota ez daudela ere azaldu diote Legebiltzarreko presidenteari, hala nola sakabanaketa-politikaren edo "zeharkako indarkeriaren" ondoriozkoak.
Hori guztia dela eta, Tejeriari eskatu diote talde parlamentarioei "premiazko beharra" helarazteko izenemate epe ofizial berri bat ireki dezaten. Araua mekanismo integral bihurtuko duen erreforma sakona aldarrikatzen dute, "Estatuaren indarkeriaren biktimek jasaten duten asimetria behingoz gainditzeko".
Aitortza “osoa”
Eskaera zehatzen artean, denbora-esparrua zabaltzea eskatu du fundazioak, arauak 1960tik gaur egunera arte gertatutako kasu guztiak jaso ditzan. Horrez gain, Balorazio Batzordearen gomendioak txertatzea eskatu dute; arloko adituz osatutako batzorde horrek lehendik ere salatu ditu egungo legearen "hutsuneak".
Tejeriari emandako datuen arabera, epea zabalik egon zen artean (2019tik 2021era), 711 eskaera erregistratu ziren guztira, eta horietatik 400 pertsona ofizialki aitortu dituzte Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan.
Hala ere, Egiari Zorrek Kriminologiaren Euskal Institutuaren (IVAC-KREI) txostenarekin alderatu du balantze hori, azken honek "4.000 kasu baino gehiago dokumentatzen baititu torturari dagokionez soilik". Elkarteak jakitera eman du epez kanpoko 500 eskaera jaso dituela dagoeneko (hilero ari zaizkio helarazten Eusko Jaurlaritzari), baina "askoz gehiago" direla ziurtatu dute.
Azkenik, eskaera horiek era ez-ofizialean biltzen jarraituko dutela ohartarazi dute, eta "ez direla geldituko" memoria eta gertatutakoa berriro ez gertatzea bermatuko duen lege eraginkor bat lortu arte.
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