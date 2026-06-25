El consulado de Venezuela en Bilbao ha puesto a disposición de la ciudadanía varios canales para la asistencia relacionada con el terremoto en el país. En concreto, la ciudadanía puede informarse sobre el seísmo o sobre la situación de sus familiares a través de WhatsApp, Telegram o por teléfono (639 15 47 52).

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