Catástrofe en Venezuela
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¿Tienes conocidos en Venezuela? El consulado de Bilbao facilita varias direcciones de contacto

El consulado de Venezuela en Bilbao ha puesto a disposición de la ciudadanía varios canales para la asistencia relacionada con el terremoto en el país.
Euskaraz irakurri: Baduzu ezagunik Venezuelan? Bilboko kontsulatuak harremanetarako helbide horiek ematen ditu
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EITB

Última actualización

El consulado de Venezuela en Bilbao ha puesto a disposición de la ciudadanía varios canales para la asistencia relacionada con el terremoto en el país. En concreto, la ciudadanía puede informarse sobre el seísmo o sobre la situación de sus familiares a través de WhatsApp, Telegram o por teléfono (639 15 47 52).

Toda la información en el siguiente enlace.

Venezuela Terremotos Sociedad

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