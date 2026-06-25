Eusko Legebiltzarrak lan eskaintza publikoetan euskararen babesa indartzeko erreforma onartu du, EH Bilduren abstentzioarekin
Euskal Enplegu Publikoaren Legearen aldaketak, EAJk bultzatua, hizkuntza eskakizunen segurtasun juridikoa indartu nahi du. Testua aurrera atera da EAJren babesarekin eta EH Bilduren abstentzioarekin, eta PSEk, Eusko Jaurlaritzako EAJren bazkideak, kontrako botoa eman du.
Eusko Legebiltzarrak onartu du EAJk sustatutako Euskal Enplegu Publikoaren Legearen erreforma, Lan Eskaintza Publikoetan euskara eskakizunen berme juridikoak indartzeko.
Ekimenak EAJren aldeko botoa eta EH Bilduren abstentzioa jaso ditu, eta PSEk, PPk, Sumarrek eta Voxek kontra bozkatu dute.
Erreformak hainbat neurri jasotzen ditu funtzio publikoan sartzeko ezarritako hizkuntza-eskakizunen aurkako ebazpen judizial berriak saihesteko. Horien artean, atzeratutako derrigortasuna zabaltzea nabarmentzen da, lanpostua lortzeko unean eskatzen den hizkuntza-eskakizuna ez dutenentzat plazak erreserbatzeko aukera ematen baitu, administrazioak ondoren horien euskalduntzea bultzatzeko konpromisoarekin.
Gainera, aldaketak kendu egiten du lanpostu guztietarako hizkuntza-erreferentzia orokorrak aplikatzeko betebeharra. Hemendik aurrera, administrazio bakoitzak zehaztu beharko du zein den behar den euskara-maila, plaza bakoitzaren ezaugarrien, behar operatiboen eta herritarrei ematen zaien arretaren arabera.
Araudi berriak ezartzen du, halaber, erakunde publikoek bi hizkuntza ofizialen erabilera eta eskaeren azterketa justifikatua egin beharko dutela, hartutako neurrien proportzionaltasuna, herritarren hizkuntza-eskubideak eta langileen lan-eskubideak bermatzeko.
EAJren eta EH Bilduren arteko akordioa
Bozketa EAJk eta EH Bilduk lortutako akordioaren biharamunean iritsi da. Itun horren arabera, koalizio soberanistak erreforma onartzea errazteko konpromisoa hartu zuen abstentzioaren bidez. Trukean, EAJk hainbat baldintza onartu zituen, besteak beste, lege aldaketa berri bat bultzatzeko konpromisoa, baldin eta, hiru urteko epean, onartutako neurriak aurreikusitako helburuak betetzeko nahikoak ez direla ondorioztatzen bada.
EAJk eta EH Bilduk akordioaren dimentsio "kuantitatiboa eta kualitatiboa" azpimarratu dute, eta PSEk, berriz, orain arte gai horretan egon den adostasuna hautsi izana kritikatu du.
EUSKARA
EAJk eta EH Bilduk akordioa lortu dute enplegu publikoaren legearen erreforma aurrera ateratzeko
EH Bilduk abstentzioa emango du bihar, osteguna, Legebiltzarrean. Modu horretara, EAJk bultzatutako legearen aldaketa onartzea ahalbidetuko du. Horrez gainera, hiru urteko epean, legearen aplikazioari eta eraginkortasunari jarraipen bateratua egitea ere adostu dute bi taldeek.
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EAJk eta EH Bilduk akordioa lortu dute enplegu publikoaren legearen erreforma aurrera ateratzeko
EH Bilduk abstentzioa emango du bihar, osteguna, Legebiltzarrean. Modu horretara, EAJk bultzatutako legearen aldaketa onartzea ahalbidetuko du. Horrez gainera, hiru urteko epean, legearen aplikazioari eta eraginkortasunari jarraipen bateratua egitea ere adostu dute bi taldeek.
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