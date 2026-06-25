ENPLEGU PUBLIKOA
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Eusko Legebiltzarrak lan eskaintza publikoetan euskararen babesa indartzeko erreforma onartu du, EH Bilduren abstentzioarekin

Euskal Enplegu Publikoaren Legearen aldaketak, EAJk bultzatua, hizkuntza eskakizunen segurtasun juridikoa indartu nahi du. Testua aurrera atera da EAJren babesarekin eta EH Bilduren abstentzioarekin, eta PSEk, Eusko Jaurlaritzako EAJren bazkideak, kontrako botoa eman du.

VITORIA, 17/06/2026.- El portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, en el estrado durante un pleno del Parlamento Vasco monográfico, promovido por EH Bildu, para debatir sobre políticas que garanticen la seguridad vital en un contexto internacional de guerras y de grandes transformaciones mundiales, que requieren afrontar medidas para combatir el encarecimiento de la vida, mejorar los servicios públicos y responder a las "emergencias de cuidados y vivienda". EFE / L. Rico
Eusko Legebiltzarra. Argazkia: EFE
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EITB

Azken eguneratzea

Eusko Legebiltzarrak onartu du EAJk sustatutako Euskal Enplegu Publikoaren Legearen erreforma, Lan Eskaintza Publikoetan euskara eskakizunen berme juridikoak indartzeko.

Ekimenak EAJren aldeko botoa eta EH Bilduren abstentzioa jaso ditu, eta PSEk, PPk, Sumarrek eta Voxek kontra bozkatu dute.

Erreformak hainbat neurri jasotzen ditu funtzio publikoan sartzeko ezarritako hizkuntza-eskakizunen aurkako ebazpen judizial berriak saihesteko. Horien artean, atzeratutako derrigortasuna zabaltzea nabarmentzen da, lanpostua lortzeko unean eskatzen den hizkuntza-eskakizuna ez dutenentzat plazak erreserbatzeko aukera ematen baitu, administrazioak ondoren horien euskalduntzea bultzatzeko konpromisoarekin.

Gainera, aldaketak kendu egiten du lanpostu guztietarako hizkuntza-erreferentzia orokorrak aplikatzeko betebeharra. Hemendik aurrera, administrazio bakoitzak zehaztu beharko du zein den behar den euskara-maila, plaza bakoitzaren ezaugarrien, behar operatiboen eta herritarrei ematen zaien arretaren arabera.

Araudi berriak ezartzen du, halaber, erakunde publikoek bi hizkuntza ofizialen erabilera eta eskaeren azterketa justifikatua egin beharko dutela, hartutako neurrien proportzionaltasuna, herritarren hizkuntza-eskubideak eta langileen lan-eskubideak bermatzeko.

EAJren eta EH Bilduren arteko akordioa

Bozketa EAJk eta EH Bilduk lortutako akordioaren biharamunean iritsi da. Itun horren arabera, koalizio soberanistak erreforma onartzea errazteko konpromisoa hartu zuen abstentzioaren bidez. Trukean, EAJk hainbat baldintza onartu zituen, besteak beste, lege aldaketa berri bat bultzatzeko konpromisoa, baldin eta, hiru urteko epean, onartutako neurriak aurreikusitako helburuak betetzeko nahikoak ez direla ondorioztatzen bada.

EAJk eta EH Bilduk akordioaren dimentsio "kuantitatiboa eta kualitatiboa" azpimarratu dute, eta PSEk, berriz, orain arte gai horretan egon den adostasuna hautsi izana kritikatu du.

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