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Begoña Gomezek pasaportea eman du epaitegian, epaileak eskatuta

Epaileak kautelazko neurri gisa kendu dio, bere aurkako ahozko epaiketa ireki baitu, lau delitu posiblerengatik, negozioetako ustelkeria barne.

El vehículo que traslada a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, a su llegada a los Juzgados de Plaza Castilla, a 24 de junio de 2026, en Madrid (España). Peinado ha dado este paso después de que el pasado sábado resolviera abrir juicio oral a Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Ese mismo día, acordó retirarle el pasaporte, prohibirle salir del país y obligarla a comparecer dos veces al mes ante su juzgado. A. Pérez Meca / Europa Press 24/6/2026

Gomez epaitegietara eraman duen ibilgailua. Argazkia: EuropaPress

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Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Begoña Gomezek, Espainiako Gobernuko presidentearen emazteak, gaur arratsaldean entregatu du pasaportea epaitegian. Juan Carlos Peinado magistratuak kautelazko neurri gisa kentzea erabaki du, lau delitu (negozioetako ustelkeria barne) egotzita herri-epaimahai baten aurrean epaituko baitu.

Seigarren aldia izan da Gomez Madrilgo epaitegietara joaten zela, joan den larunbatean epaileak Hazte Oirrek zuzentzen dituen herri-akusazioek eskatutako kautelazko neurriak erabaki ondoren: pasaportea kentzea, Estatutik irteteko debekua eta hamabostean behin epaitegian agertzea.

Cristina Alvarez aholkulariari ere ezarri zizkion neurri horiek, eta asteartean eman zuen pasaportea. Defentsek helegitea jarri dute Madrilgo Probintzia Auzitegian, neurriz kanpokotzat jo dituztelako neurriok eta erabat baztertzen dutelako ihes egiteko arriskua egotea.

Psoe Politika

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