6.200 MILIOI
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Sanchezek 6.200 milioi euroko inbertsioa iragarri du dependentziaren alorrean

Neurriak 1,6 milioi pertsonari eragingo die, eta diru-laguntzak handitzea ekarriko du. Dekretu bidez onartuko du Espainiako Gobernuak.

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EITB

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Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak "demokraziaren historiako inbertsio handiena" iragarri du dependentziaren alorrerako, 6.200 milioi eurokoa hain zuzen ere. 

Errege lege-dekretu bidez onartuko du Ministroen Kontseiluak, eta, horrekin, 2026an eta 2027an handituko da dependentziaren alorreko diru-partida.

Sanchezek azaldu duenez, inbertsio horri esker legegintzaldiko konpromisoetako bat bete ahal izango da: Estatuko Administrazio Orokorrak dependentzia sistemaren % 50 finantzatzea.

 

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