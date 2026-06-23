Sanchezek 6.200 milioi euroko inbertsioa iragarri du dependentziaren alorrean
Neurriak 1,6 milioi pertsonari eragingo die, eta diru-laguntzak handitzea ekarriko du. Dekretu bidez onartuko du Espainiako Gobernuak.
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak "demokraziaren historiako inbertsio handiena" iragarri du dependentziaren alorrerako, 6.200 milioi eurokoa hain zuzen ere.
Errege lege-dekretu bidez onartuko du Ministroen Kontseiluak, eta, horrekin, 2026an eta 2027an handituko da dependentziaren alorreko diru-partida.
Sanchezek azaldu duenez, inbertsio horri esker legegintzaldiko konpromisoetako bat bete ahal izango da: Estatuko Administrazio Orokorrak dependentzia sistemaren % 50 finantzatzea.
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