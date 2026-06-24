Discusión subida de tono entre Feijóo y Patxi López en el Congreso
El líder del PP ha mencionado al padre del portavoz del PSOE en el estrado y éste le ha respondido afirmando que el fundador de partido formaba parte del "gobierno de dictadura que le torturó y desterró".
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La formación de izquierdas se abstendrá y posibilitará la aprobación de la modificación de la ley impulsada por EAJ-PNV. Ambos grupos han acordado también realizar un seguimiento conjunto a la aplicación y efectividad de la ley durante tres años.
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Sánchez avala que no haya espacios de impunidad para los corruptos, "sean quienes sean"
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La formación jeltzale asegura que las reuniones mantenidas para interesarse por la situación de la empresa alavesa formaron parte de su labor de apoyo a compañías estratégicas. El PP, por su parte, ha preguntado si esa relación que tenían con el PSOE está "condicionando" que "sigan apoyando a Pedro Sánchez".