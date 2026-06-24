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Discusión subida de tono entre Feijóo y Patxi López en el Congreso

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18:00 - 20:00
Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso.
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EITB

Última actualización

El líder del PP ha mencionado al padre del portavoz del PSOE en el estrado y éste le ha respondido afirmando que el fundador de partido formaba parte del "gobierno de dictadura que le torturó y desterró".

Psoe PP Alberto Núñez Feijóo Patxi Lopez Congreso Diputados Política

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