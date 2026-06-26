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Pradales pide a Sánchez cumplir el Estatuto y abrir una "nueva fase"

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Euskaraz irakurri: Pradalesek Estatutua betetzea eta "fase berria" irekitzea eskatu dio Sancheziri
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EITB

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El lehendakari Pradales ha lanzado un claro mensaje al Gobierno de España y a su presidente, Pedro Sánchez, en el Parlamento Vasco, en el que ha asegurado que "queda mucho por hacer "y que en estos momentos exige" un alto nivel de negociación y ritmo. "El lehendakari ha subrayado que todo lo acordado debe cumplirse para mantener la confianza política y ha advertido de que el presidente del Gobierno español "se ha despistado" en sus compromisos sobre el autogobierno vasco.

Pradales ha recordado que el presidente Sánchez ha mostrado su "firmeza" para seguir en el cargo y le ha pedido "la misma firmeza" en el cumplimiento definitivo del Estatuto de Gernika.

Imanol Pradales Parlamento Vasco Pedro Sánchez Gobierno de España Estatuto de Autonomía del País Vasco Política

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