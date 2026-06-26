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EH Bildu propone que el aeropuerto de Loiu se llame Lehendakari Agirre

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Parlamento Vasco Legebiltzarra
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Loiuko aireportua Agirre Lehendakaria Aireportua izendatzea proposatu du EH Bilduk
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EH Bildu ha propuesto que el aeropuerto de Loiu pase a llevar oficialmente el nombre del lehendakari José Antonio Agirre, una propuesta que el actual lehendakari, Imanol Pradales, ha dicho que se analizará.

Aeropuerto de Bilbao Jose Antonio Agirre EH Bildu Gobierno Vasco Política

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