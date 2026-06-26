EH Bildu propone que el aeropuerto de Loiu se llame Lehendakari Agirre

El lehendakari Pradales ha lanzado un claro mensaje al Gobierno de España y a su presidente, Pedro Sánchez, en el Parlamento Vasco, en el que ha asegurado que "queda mucho por hacer "y que en estos momentos exige" un alto nivel de negociación y ritmo. "El lehendakari ha subrayado que todo lo acordado debe cumplirse para mantener la confianza política y ha advertido de que el presidente del Gobierno español "se ha despistado" en sus compromisos sobre el autogobierno vasco. Pradales ha recordado que el presidente Sánchez ha mostrado su "firmeza" para seguir en el cargo y le ha pedido "la misma firmeza" en el cumplimiento definitivo del Estatuto de Gernika.