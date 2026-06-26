Díez Antxustegi: "El principal motivo del acuerdo que hemos alcanzado es que el euskera es central para el PNV"
El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha sido entrevistado en el programa Faktoria de Euskadi Irratia y ha explicado los términos del acuerdo alcanzado con EH Bildu para dar seguridad jurídica al euskera en la Administración. Según ha indicado, la razón principal que ha motivado el acuerdo con la coalición abertzale es que “el euskera es una cuestión central” para su formación. En este sentido, ha rebajado las expectativas sobre la posibilidad de que queda ser un precedente de nuevos acuerdos.
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