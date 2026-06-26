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Díez Antxustegi: “Lortu dugun akordioaren arrazoi nagusia da euskara zentrala dela guretzat”

Iragarkia
18:00 - 20:00
EAJren bozeramailea Eusko Legebiltzarrean, Joseba Diez Antxustegi
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EITB

Azken eguneratzea

EAJren bozeramailea Eusko Legebiltzarrean, Joseba Diez Antxustegi, Euskadi Irratiko Faktoria saioan izan da, eta azaldu ditu euskarari Administrazioan segurtasun juridikoa emateko akordioren nondik norakoak. Esan duenez, Enplegu Publikoaren Legea aldatzeko adostasun batera heldu dira EH Bildurekin, bere bazkide den PSE alde batera utziz, euskara “gai zentrala” delako EAJrentzat. Horrela, EH Bildurekin antzeko beste akordioetara ailegatzeaz, esan du ez lukeela “aurreikuspenik elikatuko”, “euskara gai berezia delako”.

Euskara Eusko Legebiltzarra Politika

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