Ibone Bengoetxea: “Lege honen espiritua segurtasun juridiko handiagoa eskaintzea da, exijentzia gehiago ezarri gabe”
Lehendakariordeak, EAJk eta EH Bilduk euskararen segurtasun juridikoa bermatzeko akordioaren balioa nabarmendu dute; PSEk, PPk, Sumarrek eta Voxek, berriz, lege-aldaketa zalantzan jarri dute.
Administrazioan euskararen segurtasun juridikoa bermatzeko Enplegu Publikoaren Legearen aldaketak erreakzio ugari eragin ditu. Alde batetik, Eusko Jaurlaritzak eta, baita EAJk zein abstentzioa eman duen EH Bilduk ere, pozik hartu dute akordioa. Bestetik, PSE, PP, Sumar eta Voxeko ordezkariek, baita CC. OO. sindikatuak ere, lege-aldaketa zalantzan jarri dute, argudio ezberdinekin.
Lehenengo lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburu Ibone Bengoetxeak positibotzat jo du Euskal Enplegu Publikoaren Legearen aldaketa onartu izana. Haren ustez, enplegu publikora sartzeko prozesuei "egonkortasun eta berme handiagoak" emango dizkie. "Lege honen espiritua segurtasun juridiko handiagoa eskaintzea da, exijentzia gehiago ezarri gabe. Legea ez da baztertzailea, eta aukera emango du euskararen ezagutza egiaztatzeko lanpostua eskuratu ondoren”, adierazi du.
Azaldu duenez, erreforma hainbat ebazpen judizialek enplegu publikoaren deialdietan sortutako ziurgabetasunari irtenbidea emateko beharrari erantzuten dio.
Bengoetxeak adierazi du "albiste ona" dela bai administrazio publikoentzat, bai sektore publikoan lanpostu bat lortu nahi duten milaka pertsonentzat.
Era berean, legeak bi helburu dituela nabarmendu du: "zerbitzu publikoak bi hizkuntza ofizialetan eskaini ahal izatea bermatzea" eta pertsona orok "enplegu publikora sartzeko eskubidea berme guztiekin baliatu ahal izatea".
Bestalde, Bengoetxeak ziurtatu du Eusko Jaurlaritzako bazkideen arteko harremana "ez dagoela kaltetuta" eta "bikaina" dela, EAJren eta PSEren arteko desadostasunak gorabehera.
EAJren eta EH Bilduren erreakzioak
EAJren aldetik, Markel Olanok EH Bildurekin lortutako akordioaren "balio kuantitatiboa" azpimarratu du. Haren iritziz, akordioak herritarren borondatea islatzen du, bi alderdiek ia legebiltzarreko ordezkaritzaren hiru laurdenak baitituzte.
Olanok nabarmendu du "kultura politiko desberdinak" dituzten bi alderdien arteko akordioa dela, eta negoziazio-ahalegin handia eskatu duela, EAJ "bere erosotasun-eremutik ateratzera" behartuz; horrela, modu inplizituan, gobernukide duen PSE-EEri egin dio erreferentzia. Gainera, hemendik aurrera Legebiltzarrean egingo dituen hitzaldi guztietan euskara baino ez duela erabiliko iragarri du.
EH Bilduren Legebiltzarreko bozeramaile Pello Otxandianok azaldu du bere taldearen abstentzioa erreformaren "desblokeoa" errazteko izan dela, eta EAJrekin lortutako "akordio politikoa" nabarmendu du.
Haren ustez, "legegintzaldi honetan lehen aldiz blokeen politika gainditu dugu", eta urrats hori "garrantzitsua" dela esan du, demokraziaren kalitatea hobetzen laguntzen duelako.
PSEren, PPren, Sumarren eta Voxen iritzia
Aitzitik, PSE-EEko legebiltzarkide Pau Blasik adierazi du "beste batzuek" azaldu beharko dutela zergatik urrundu diren 1980ko hamarkadatik euskararen eta Euskadiren pluraltasunaren inguruan egon diren "adostasun eta leialtasunetatik".
Blasiren arabera, adostasun horiek "hautsi egiten ari dira", bere ustez "herrialde plural honi erantzuten ez dioten" proposamenekin. Era berean, negoziazioan bere alderdiak izan duen jarrera defendatu du, PSEk administrazio plural baten aldeko jarrera "arduratsua eta diskretua" mantendu duela eta "gehiegikerietatik ihes egin" duela azpimarratuz. "Irainak, pankartak eta pintaketak beste aldetik etorri dira, ez guretik", gaineratu du.
Oposiziotik, PPko legebiltzarkide Santiago Lopezek salatu du arauak "ehunka mila euskal herritar" enplegu publikotik kanpo uzten dituela, eta defendatu du sektore publikoak "ez duela euskara gehiago behar".
Bestalde, Jon Hernandezek (Sumar) deitoratu du erreforma adostasunik gabe onartu izana, EAJren eta EH Bilduren arteko "trikimailu" bati esker. Haren ustez, akordio horrek aurretik hizkuntza-normalizazioaren inguruan zeuden adostasunak "kolpe batez indargabetzen" ditu.
Voxeko legebiltzarkide bakarrak, Amaya Martinezek, berriz, adierazi du "egun tristea" dela, bere ustez "euskararen inposizioa" gertatu delako.
Azkenik, CC. OO. sindikatuak ere kritikatu du EAJren eta EH Bilduren arteko akordioa, uste baitu Euskadiko hizkuntza-adostasunak hausten dituela. Sindikatuaren esanetan, bi alderdiek administrazioetan eskatzen diren hizkuntza-eskakizunen kopurua handitu nahi dute, nahitaez bete beharreko indizeak ezabatuz eta, horrekin batera, progresibotasunaren eta proportzionaltasunaren printzipioak baztertuz. Gainera, ohartarazi du erreformak, segurtasun juridikoa eman beharrean, "gatazka-puntu berriak" sortzen dituela.
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